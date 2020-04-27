Erhürman'dan hükümete eleştiri!

Yetmedi, her şeyi basından öğrenmek zorunda bırakılan muhalefet eleştiri yaptığında, "muhalefet yapmak için muhalefet yapmak"la, "siyaset yapmak"la suçlandı.

İşte Erhürman’ın paylaşımı;

“Sürecin başından beri hükumete, her türlü yardıma ve katkıya, hatta birlikte alınacak zor kararlarda siyasi sorumluluğu paylaşmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Ama süreç içerisinde bunlar bir yana, asgari istişare ortamı dahi yaratılmadı.

Yetmedi, her şeyi basından öğrenmek zorunda bırakılan muhalefet eleştiri yaptığında, "muhalefet yapmak için muhalefet yapmak"la, "siyaset yapmak"la suçlandı.

Bugün de, sürecin en önemli aşamalarından biri olan "yeniden açılma" ile ilgili kriterleri medyada gördük. Yine herhangi bir istişare yok ve yarın Meclis toplanıyor. Ama bir yandan da "birlik" çağrıları devam ediyor.

Sağlık açısından öyle olmamasını dileriz ama en azından ekonomik açıdan zor günlerin bizi beklediği açık. Bu yaklaşımı sürdürüp muhalefetten de "anlayış" beklemeye devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?”.