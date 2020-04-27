  • BIST 101.028
  • Altın 384,992
  • Dolar 6,9713
  • Euro 7,5682
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Erhürman'dan hükümete eleştiri!

» »
Yetmedi, her şeyi basından öğrenmek zorunda bırakılan muhalefet eleştiri yaptığında, "muhalefet yapmak için muhalefet yapmak"la, "siyaset yapmak"la suçlandı.
Erhürman'dan hükümete eleştiri!

İşte Erhürman’ın paylaşımı; 

“Sürecin başından beri hükumete, her türlü yardıma ve katkıya, hatta birlikte alınacak zor kararlarda siyasi sorumluluğu paylaşmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Ama süreç içerisinde bunlar bir yana, asgari istişare ortamı dahi yaratılmadı.

Yetmedi, her şeyi basından öğrenmek zorunda bırakılan muhalefet eleştiri yaptığında, "muhalefet yapmak için muhalefet yapmak"la, "siyaset yapmak"la suçlandı.

Bugün de, sürecin en önemli aşamalarından biri olan "yeniden açılma" ile ilgili kriterleri medyada gördük. Yine herhangi bir istişare yok ve yarın Meclis toplanıyor. Ama bir yandan da "birlik" çağrıları devam ediyor.

Sağlık açısından öyle olmamasını dileriz ama en azından ekonomik açıdan zor günlerin bizi beklediği açık. Bu yaklaşımı sürdürüp muhalefetten de "anlayış" beklemeye devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?”.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği’nden Hayvanlara Yardım Çağrısı27 Nisan 2020 Pazartesi 10:57
  • Ataser: “Vaka sayısı az diye rehavete kapılmayın!”27 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
  • Harmancı: "Olumlu düşünerek yola devam edeceğiz"27 Nisan 2020 Pazartesi 10:10
  • Lise 9. , 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerine uzaktan eğitim! İşte DERS PROGRAMI:27 Nisan 2020 Pazartesi 09:43
  • Meclis yarın toplanacak27 Nisan 2020 Pazartesi 09:42
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar27 Nisan 2020 Pazartesi 08:21
  • Dilekkaya-Kırklar köyleri arasında yangın!27 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
  • Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısının 817'ye yükseldi26 Nisan 2020 Pazar 19:32
  • Pilli: 170 Solunum Cihazıyla çok üstün bir Yoğun Bakım Servisi olacak26 Nisan 2020 Pazar 19:25
  • Karaoğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı26 Nisan 2020 Pazar 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti