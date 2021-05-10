Erhürman'dan Tatar'a Ercan Havalimanı göndermesi... Ülkede yığınla dert; siz nelerle uğraşıyorsunuz!!!

İşte açıklama;
Durup dururken Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamalarla, havaalanı ismi konusunda tartışma yaratın. İsimleri, aileleri sıkıntıya sokun. Sonra da öneri benimdi, onundu, filancanındı diyerek konudan sıyrılmaya çalışın. Ülkede yığınla dert; siz nelerle uğraşıyorsunuz!!!
Durup dururken Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamalarla, havaalanı ismi konusunda tartışma yaratın. İsimleri, aileleri sıkıntıya sokun. Sonra da öneri benimdi, onundu, filancanındı diyerek konudan sıyrılmaya çalışın. Ülkede yığınla dert; siz nelerle uğraşıyorsunuz!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) May 10, 2021
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