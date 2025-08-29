Erhürman’dan Tatar’a: Televizyonda sorularımızı birbirimize sorabilmeyi çok isterim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KIBRIS Gazetesi’nde yer alan açıklamalarına dikkat çekerek, televizyon programında halkın önünde konuşmaya davet etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tufan Erhürman, şunları kaydetti:

“Sn. Tatar’ın Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan bana yönelik açıklamalarını okudum. Son derece öfkeli, saldırgan bir üslup. Farkında olarak ya da olmayarak yalnızca bana değil, benim dışımdaki kişilere de seviyeli diyemeyeceğimiz bir üslupla ithamlarda bulunmuş.

Bir de bana, uzaktan uzaktan, “kendine göre kritik” sorular sormuş Sn. Tatar. Ben de kendisine, defalarca sorular sordum. Medya üzerinden sorduğum sorular olduysa da bunları yüzüne de sordum. Yanıt alabildiğimi söyleyemem doğrusu!

Ama önemli değil. Önemli ve çağdaş olan, halkımıza yakışan, seçim sürecinde sorularımızı birbirimize halkın önünde sorabilmek ve bu sorulara karşılıklı yanıtlar verebilmek.

Televizyon programlarında bunu yapabilmeyi çok isterim doğrusu. Demokraside karar verici halktır sonuçta. Sn. Tatar’a seçim çalışmalarında başarılar dilerim…”