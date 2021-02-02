Erhürman:“Evde oturanlar, dükkanını açmayanlar boşuna mı özveride bulunuyor?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, “Kapanma diye bir şey yoktur. Hareket durmadı. Böyle kapanma olmaz” söylemini eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, “Kapanma diye bir şey yoktur. Hareket durmadı. Böyle kapanma olmaz” söylemini eleştirdi

“Evde oturanlar, dükkanını açmayanlar boşuna mı özveride bulunuyor?”

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: “Sn. Pilli Yenidüzen‘e yaptığı açıklamada, “Kapanma diye bir şey yoktur. Hareket durmadı. Böyle kapanma olmaz” diyerek bu durumun bulaşı artırdığını söylemiş. Sn. Pilli bakan. Kapanma kararının mensubu olduğu hükumet tarafından tam olarak uygulan(a)madığını ve bunun bulaşı artırdığını söylüyor. Evde oturanlar, dükkanını açmayanlar boşuna mı özveride bulunuyor? Biz “yönetmiyorsunuz” diyorduk. Şimdi Sn. Bakan da “yönetmiyoruz” diyor. Çıldırmak işten değil!!!”