Erhürman:“Hem yönetemiyor hem sorumluluktan kaçmaya çalışıyorlar “

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,Hükumetin Üst Komite'yi hedef göstererek siyasi sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını söyledi.

İşte o paylaşım:

Üst Komite kararları yine tartışma konusu. Merkezi yönetimden de, yerel yönetimlerden de, yurttaşlardan da serzenişler var. Elbette alınacak herhangi bir kararın herkesi memnun etmesi mümkün değil.

Marttan beri söylüyoruz. Bu sorunun çözümü ancak verilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve gerekli istişareler yapıldıktan sonra alınan verilere dayalı kararların gerekçelerinin halka açıklanmasıyla mümkün. Demokratik yönetimin gereği de bu. Hükumetin Üst Komite'yi hedef göstererek siyasi sorumluluktan kurtulmaya çalışması kabul edilemez. Hem yönetmiyorsunuz hem de sorumluluktan kaçmaya çalışıyorsunuz. Mesele bu!!!