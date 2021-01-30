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Erhürman:''Kıbrıs sorunu bu öngörü ve bilgi düzeyiyle "yönetildikçe" vay halimize''

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak gelişmeleri değerlendirdi.
Erhürman:''Kıbrıs sorunu bu öngörü ve bilgi düzeyiyle "yönetildikçe" vay halimize''

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak gelişmeleri değerlendirdi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Haftalardır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında Kıbrıs sorununun çözüm formülü olarak "iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon"un öngörüldüğünü anlatmak zorunda kalıyoruz. Sanki tekrardan anlatılması gereken bir şeymiş gibi!

Dün BMGK Kıbrıs'la ilgili en yeni kararını açıkladı ve bir kez daha aynı çözüm formülünün altını çizdi. Yetkili makamlarımız belli ki beklemiyorlardı bunu. Art arda tepkilerini ortaya koydular. Bizim şaşırdığımız karar değil, yetkili makamlarımızın kararı beklemiyor oluşları. Kıbrıs sorunu bu öngörü ve bilgi düzeyiyle "yönetildikçe" vay halimize!!!

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