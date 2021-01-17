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Erhürman:Sayenizde kimsenin taşını ayıklayamayacağı bir pirinçle karşı karşıyayız

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Erhürman:Sayenizde kimsenin taşını ayıklayamayacağı bir pirinçle karşı karşıyayız
Erhürman:Sayenizde kimsenin taşını ayıklayamayacağı bir pirinçle karşı karşıyayız

CTP Genel Baskanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yasaklar konusunda yaşanan karmaşayı eleştirdi ve hükümete yüklendi.

İşte o açıklama:

İstişare ve koordinasyon mekanizmalarını doğru dürüst çalıştırıp, verileri şeffaf biçimde açıklayıp, değerlendirip, bunlara dayalı gerekçeli tek bir kararı üretmeyi ve uygulamayı, yani kısacası yönetmeyi beceremediniz.

Yönetsel kaosu gidermek için istişareye geçeceğinize, meseleyi hukuki tartışmaya döktünüz. Şimdi hukukçular ve hukuk alanında yetkili kurumlar yarattığınız yönetsel kaosu yorumlarıyla aşmaya çalışmak zorunda kalınca, bir de hukuki ve kurumsal kaos çıktı ortaya. Sayenizde kimsenin taşını ayıklayamayacağı bir pirinçle karşı karşıyayız. Bravo!!!

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