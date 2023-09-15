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Eris varyantı nedir, belirtileri neler?

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Koronavirüsün yeni varyantı Eris dünyada hızla yayılıyor. Son olarak Bakan Koca, 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Açıklamanın ardından arama motorlarında Eris varyantı hakkında aratmalar hız kazandı.
Eris varyantı nedir, belirtileri neler?

 

Koronavirüsün yeni varyantı Eris dünyada hızla yayılıyor. Son olarak Bakan Koca, 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Açıklamanın ardından arama motorlarında Eris varyantı hakkında aratmalar hız kazandı. Peki, Eris varyantı nedir, belirtileri neler? İşte, Eris varyantı hakkında bilgiler

Dünya Sağlık Örgütü'nün EG.5.1 şeklinde tanımladığı Eris varyantı vakaları, dünyada hızla artıyor. Eris varyantının, Omicron varyantının alt türü olarak 50'yi aşkın ülkede görüldüğü biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, ''Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler'' dedi. Koca'nın açıklamasının ardından Eris varyantı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Eris varyantı nedir, belirtileri neler?

Eris varyantı nedir?

Uzmanlara göre Eris varyantı, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanımlanıyor. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris varyantı, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Eris varyantı Covid-19’un diğer varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Eris varyantının, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha Covid-19’un bilinen ciddi semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı da henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı araştırmalarda Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir.

Eris varyantı (Eris virüsü) belirtileri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer Covid-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapıldı. En yaygın görülen belirtiler şunlar:

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Tat veya koku kaybı,

İshal veya mide rahatsızlığı.

Eris virüsü nasıl bulaşır?

Açıklamalara göre Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir.

Ayrıca, enfekte yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi ağza, buruna veya göze temas etmek virüsün bulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, sosyal mesafe kurmak, maske takmak, el hijyeni sağlamak ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmek enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.

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