Erkan Eğmez tutuksuz yargılanacak

Ülkemizde milliyetçiliği ile tanınan ancak birçok kez askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken suçüstü tutuklanan zanlı Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede izin siz olarak geçtikten sonra dönüş yolunda tutuklandı.

Ülkemizde milliyetçiliği ile tanınan ancak birçok kez askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken suçüstü tutuklanan zanlı Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede izin siz olarak geçtikten sonra dönüş yolunda tutuklandı. Zanlının PCR testlerinin yapılmasından sonra dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı zanlı Erkan Eğmez’in 1. derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarında izinsiz ayrılmak ve KKTC topraklarına izinsiz girmek suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının askeri yasak bölge sorumluluk sahası içerisinde 7 Ocak 2021 tarihinde kullanımında buluna FF 054 plakalı beyaz renk Van aracı ile KKTC den izinsiz olarak çıkıp 1. Derecede Yasak Bölgeyi ihlal ederek ara bölgeye girip plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen markası meçhul araç sürücüsü ile buluştuktan sonra ayni yoldan KKTC dönüş yaptığının kamera görüntülerinde tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının Güv. Kuv. Kom. Askeri mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.