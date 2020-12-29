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Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!

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Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!
Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Sözer yaşamını yitirdi. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. 

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan yurttaşlar ve çocuklar tahliye edildi.

Cinayetin detayları ortaya çıkıyor

Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözer'in evine gittiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözer'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe ilçesinde meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve giden polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu.

Linç girişimi

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Maltepe Kaymakamlığı: Olaya hırsızlık şüphesi vermek için daire ateşe verilmiş 

Cinayete ilişkin açıklama yapan Maltepe Kaymakamlığı, Aylin Sözer'in yakılarak öldürülmesiyle ilgili "olaya hırsızlık şüphesi vermek için daire ateşe verilmiş" ifadelerini kullandı. Kaymakamlık adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kişisel sosyal medya hesabından Aylin Sözer cinayetiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" diye yazdı.

1 yıl önce şiddeti anlatmıştı

İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğretim görevlisi olan Dr. Aylin Sözer, Nisan 2019'da konuk olduğu Haber Global'de 'şiddet' üzerine konuştu.

Artan cinayetler ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer, "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" ifadelerine yer vermişti.

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