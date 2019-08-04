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Erkekler neden ilgisiz davranır? Belki de farkında olmadan...

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Bir çok kadının ilişkilerde yaşadığı sorunlardan biri olan ilgisizlik zaman zaman sinir bozucu olabiliyor erkekler neden ilgisiz davranır? İşte cevabı!
Erkekler neden ilgisiz davranır? Belki de farkında olmadan...

Bir ilişkide kadınların en can alıcı noktalarından biri de ilgidir. İster evlilikte olsun ister ister ilişkide olsun kadınlar ilgiden yoksun bırakıldığı taktirde erkek için alarm çanları çalıyor demektir! Bir ilişkide ilgisiz davranmaya başlayan erkek için her şey çok geç olabilir! Bu noktada bir çok kadını çileden çıkaran ilgisiz erkekler hakkında bazı önemli noktalara değindik! Peki erkekler neden ilgisiz davranır? Dilinizin kemiği yoksa veya ilişkide zaman zaman kontrolü ele almak için karşınızdaki erkeği kabul ettiğinizin aksine değiştirmeye çalışıyorsanız erkeğin ilgisiz davranmasına neden olacak davranışlar ortaya çıkabilir! İşte, erkeklerin ilgisiz davranmasının altındaki o nedenler...

Erkekler Neden İlgisiz Davranır?

İlgisiz davranan erkekler olarak konuyu ele aldık. Ancak bu noktada kadınlara karşı ilgisiz davranan erkekler ikiye ayrılır! İlk olarak zaman zaman filmlerde karşılaştığımız erkeğin kadınla cinsel birlikteliği sağlayana kadar ilgili davranması ve cinsel birliktelik yaşandıktan sonra ilgisini kaybetmesidir. Bu erkekler bakış açılarına göre tehlikelidir. Eğer ki kaşınızdaki kişi bu tanımalamaya uyuyorsa kurtarmak için çaba sarf etmeye değmez. Ancak ders vermek için ilişkiyi anıında kesebilirsiniz. Kim bilir belki bir gün aklı başına gelir dank eder!

Sevgi Yetmeyebilir!

İkinci olarak karşınızdaki kişi size değer veriyor olabilir hatta sizi seviyor olabilir ancak bir süre sonra ilişkinin ilk zamanlarında size gösterdiği değeri kaybettiyse bunun nedenleri kendi içinde ayrılıyor olabilir. İlk olarak karşınızdaki kişiyi farkına varmadan kırmış olabilir ailesiyle ilgili veya onun pek hoşlanmayacağı kötü bir espiri yapmış olabilirsiniz. Bu tarz ufak detaylar kadınlar kadar zaman zaman erkeklerinde dikkatini çekebiliyor!

İlişkide bazen kadınlarım aşırı kontrolcü davranmaları erkeklerin gözünü korkutabilir. Her şeyi kontrol altına almak yerine anı yaşamaya ve keyfini çıkarmak ilişkinizi daha da güçlendirebilir.

Belki de biz kadınların en çok yaptığımız hatalardan biri de ilk başta sevdiğimiz ve kabul ettiğimiz adamı zamanla değiştirmeye çalışmak! İlişkilerde kadınların ''Amaan canım ben onu değiştiririm nasıl olsa'' diye başladıkları ilişkilerin sonu genellikle hüsranla sonuçlanıyor! İşte bu noktada zamanla karşınızdaki kişinin size olan ilgisini kaybetme nedenleri arasında yer alıyor. 

Editörden not: Yukarıda sıraladığımız tüm maddeler erkeklerin kadınlara olan ilgilerini kaybetmelerine neden olabilecek ihtimaller! Ancak karşınızdaki kişinin yalan söylediğini süşünüyor ve geçmişe dair bazı şeyler kafanızı kurcalıyorsa o ilişkiye dair her şeyi geride bırakma zamanı gelmiş demektir! Aklınızı sürekli olarak kurcalayan ve sizi her defasında geçmişe götürecek düşünceler sizin daha fazla takıntılı olmanıza neden olabilir. İşte bu noktada bazı ilişkileri kurtarmak için kendinizden ödün vermek yere bazen arkanıza bakmadan gitmek en mantıklı kararlardan biri olacaktır.

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