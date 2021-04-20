Erken seçim tarihi tartışması yeni bir boyutta

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun yarın Danışma Kurulu’nu seçimle ilgili Ad-Hoc komite kurulması konusunda toplantıya çağırmasıyla ilgili konuşan Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP’nin toplantıya katılacağını ve itirazlarını dile getireceğini açıkladı.

MANAVOĞLU: TOPLANTIYA KATILIP GÖRÜŞLERİMİZİ İLETECEĞİZ

Hükümetin yaptığı icraatlarla hukuksal zeminden uzaklaştığını savunan Manavoğlu, hükümetin kendi istediği tarihi belirlemek için bir yol çizmeye çalıştığını iddia etti…

HP Genel Sekreteri Manavoğlu, Meclisin dün toplanamaması ve ara seçim kararının alınamamasının anayasaya aykırı olduğunu da belirterek, “Ciddi bir muhalefet anlayışı ile artık o eski yapıcı öneriler sunan muhalefet anlayışımızdan vazgeçerek, daha yüksek sesle yanlışları söyleyeceğiz” dedi…

ERHÜRMAN: BU İŞ MAHKEMEDE BİTER

Hükümetin, “Ad-Hoc Komite” oluşturma girişimine Ana muhalefet CTP de sert tepki gösterdi.

Erhürman, “Mahkemeleri siyasete hiç çekmek istemediğimiz bir noktadayız. Ama böyle bir dayatma olursa, bu iş mahkemede biter” dedi.

Hükümetin komitelerde çoğunluğa sahip olmadığını bu nedenle de Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden istediği tarihi geçirmesinin mümkün olmadığını anlatan Erhürman, “Komite’den kurtulmanın yollarını aradılar ve hukuku zorlamaya başladılar. Anayasa ve iç tüzük ihlali de dahil girişimleri var” dedi…

Ad-Hoc komitelerin bugüne kadar uzlaşıyla oluştuğunu belirten Erhürman, “şu anda bir uzlaşma yok” dedi…

HASİPOĞLU: YAPILAN GİRİŞİM ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise Erken seçim tarihinin belirlenmesi, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklikler yapılması için geçmişte olduğu gibi Meclis’te bir “Ad-Hoc Komite” oluşturulmasının doğru olduğunu, bunun Anayasa’ya aykırılığı bulunmadığını belirtti.

Hasipoğlu, muhalefete tepki göstererek, “Şimdiye kadar bu komiteler kurulur kendileri de yer alırken Anayasa çiğnenmedi de şimdi mi Anayasa çiğnenmiş olacak? Böylesi tehditkar tutumlar doğru değildir. 27 milletvekili 3 Nisan 2022’de erken seçim yapılmasına onay verdiğine göre Meclis iradesi bu yönde olmalıdır. Muhalefetin bunu engellemeye çalışması anti demokratik, çoğulculuk ilkesi ile bağdaşmayan bir tutumdur” dedi.

Hasipoğlu “Bu Meclis, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bile Anayasa’ya rağmen pandemi nedeniyle erteledi. O süreçte Anayasa ihlali yoktu, şimdi UBP’nin oluşturmak istediği geçici komite mi Anayasaya aykırı olacak? Pandemi koşulları daha da ağırlaşmasına rağmen illa bu yıl içinde erken seçim yapalım demek halkı düşünmemek. Normalde seçim ve halk oylamasına ilişkin yasa tasarıları ve öneriler, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülür. Bu komitede de aslında iktidar çoğunlukta olmalıdır. Ancak hükümet kurulurken muhalefete anlayış gösterilerek eşit temsil edilme kabul edildi. Ama bu eşitlik şimdi bizim irademizin aleyhine kullanılmak isteniyor. Bunu kabul edemeyiz. Ad-hoc komitenin kurulması ve orada tüm partilerin yer alması hem herkesin görüşlerinin komite çalışmalarına yansıması hem de iradenin gereğinin gerçekleşmesi için doğru bir yol olacaktır” vurgusu yaptı…

SENNAROĞLU: BİR TIKANIKLIK GÖRÜYORUM. HUKUKA AYKIRILIK YOK

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da konuya ilişkin BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Sennaroğlu şöyle konuştu:

“Polemik yaratmak, polemiğe girmek taraftarı da değilim. Herkesin fikrine saygı duymak gerek. Ancak UBP’nin yapmış olduğu Danışma Kurulu toplantısı talebini ben kayda aldım. Değerlendirip, yarın saat 12.00’de toplantıya çağırdım. Baktığım zaman bir tıkanıklı görüyorum. Yani Muhalefet Ağustos 2021 de ısrarlı. Diğer taraftan hükümet ise Nisan 2022’de ısrarlı. Şimdi bunun orta yolu nasıl bulunur? Uzlaşı olacağı yönünde ben öngörü sezmiyorum, görmüyorum. Muhalefet ısrarlı mevcut Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde görüşülsün. Hukuk Komitesinde görüşülsün demek bu işin çıkmaza girmesi demektir aslında. Bu benim kendi kişisel yorumum”.

Önder Sennaroğlu, komiteler oluşurken kendisinin Meclis Başkanı olmadığını ifade ederek, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi hariç diğer komitelerde hükümetin çoğunluğu bulunmadığını söyledi…

Sıkıntının da buradan kaynaklandığını ifade eden Sennaroğlu, “Aslında komitede bir tıkanıklık yaşanmayacak olsa genel kurul iradenin temsil edildiği yerde bir sıkıntı yok. Hükümet ne diyor? Benim 27 milletvekilim var. Nisan 2022 diyor. Muhalefetin 21 milletvekili var. Ağustos 2021 diyor. Yani irade aslında Genel Kurul’da yerini bulur” diye konuştu…

Meclis Başkanı Sennaroğlu TDP, DP ve YDP’den farklı olarak HP’nin Meclis’te grubu olmasına karşın sadece bir temsiliyet hakkı verilecek olmasına ilişkin de, “Dün hukukçularla görüştük. Bunun, hukuka uygun olduğu görüşünü verdiler. Yarınki toplantıdan önce yine soracağım” dedi…