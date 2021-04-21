Erkut Şahali: “Hükümete destek veren vekillerin halk ile buluşacak cesareti yok”

Şahali, seçimin makul bir biçimde 'erken seçim' olarak yapılması gerektiğine dikkat çekerek, hükümete destek veren vekillerin sandıkta halk ile buluşacak cesareti olmadığını savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Kanal T ekranlarında yayınlanan ‘Günaydın Kıbrıs’ adlı programa konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haziran ayındaki bir milletvekilini seçmek için yapılacak olan seçimin ötelenmesi kapsamında uğraştıklarını ifade eden Şahali, bu seçimin makul bir biçimde 'erken seçim' olarak yapılması gerektiğini belirtti.

CTP’li vekil Şahali, “Hükümete destek veren hiçbir vekilin, sandıkta halk ile bulaşacak cesareti yok…” ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM TALEBİNİN FIRSATÇILIKLA İLGİSİ YOK"

Şahali, yargıya dair hassasiyetlerinin olduğunu ifade ederek, erken seçim tarihi istemelerinin nedeninin ‘fırsatçılıkla’ alakası olmadığını dile getirdi.

İnsanların yargıya önem gösterdiğine de dikkat çeken Şahali, geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarıyla ilgili olarak açıkladığı karara Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen tepkilere cevap vermesi gerekenlerin devlet yetkilileri olduğuna işaret etti.

“KKTC’nin bir devlet olduğunu iddia etmek, kendimizi devlet olarak hissetmemizden geçer…” ifadelerini kullanan CTP’li vekil Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı seçenlerin Kıbrıs Türk halkı olduğunu ve buna göre hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.