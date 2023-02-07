Ermenistan, Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekipleri gönderdi

ABD'den Tayvan'a, İsrail'den Japonya'ya; dünyanın dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri yardım için Türkiye'de

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sonrası dünyanın dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri, çalışmalara destek olmak için Türkiye'ye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar 65 ülkeden yardım talebi olduğunu söyleyerek, “Bu ülkelerin de yardım taleplerini planlar doğrultusunda naklediyoruz” dedi.

İşte depremden etkilenen 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye gelen ve gelecek ülke ekipleri:

Avrupa Birliği

Türkiye’de 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’nın arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderilmek üzere harekete geçti.

Ekiplerden şu ana kadar 11'i Türkiye'ye ulaştı ve bazıları depremin en şiddetli etki yaptığı bölgelerde ilk müdahale ekibi olarak çalışmalara başladı.

19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden toplam 1200 arama kurtarma görevlisinin Türkiye'ye gönderildiği veya gönderileceği belirtildi.

Bu ekiplere 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’dan 420 kişilik bir kurtarma ekibinin Türkiye’ye gönderildiğini söyledi. Aliyev’in talimatı ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yarın Türkiye’ye iki uçak dolusu yardım gönderileceği belirtildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaklardan birinde Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait her türlü tıbbi malzeme ve teçhizatla donatılmış seyyar sahra hastanesi olduğu aktarılarak, hastanenin dört fonksiyonel birim, kabul, laboratuvar, cerrahi ve yoğun bakım üniteleri ile üç yardımcı konteyner ve üç hava dolu modülden oluştuğu, ağır yaralı ve hastaların muayene, ameliyat ve tedavisi için uygun biçimde tasarlandığı kaydedildi. Mobil sahra hastanesinde Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı profesyonel sağlık personelinin görev yapacağı ve hastanenin gerekli tüm ilaç ve malzemelerle donatıldığı belirtildi.

KKTC

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremden etkilenen aileler için sağlık ve yardım malzemelerini taşıyan uçağın Adıyaman Havaalanı'na indiğini duyurdu.

ABD

ABD Ulusal Gü

Rusya

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını ve iki adet IL-76 yardım uçağını arama-kurtarma birimleriyle göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, gündüz saatlerinde gönderilen arama-kurtarma ekiplerine ek olarak akşam saatlerinde yeni ekiplerin yola çıktığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, deprem bölgelerine kurulması için sahra hastanesi gönderiminin de gerçekleştirildiğini duyurarak, "Depremzedelere doğrudan afet bölgesinde yardım sağlamak amacıyla Türkiye’ye hava yoluyla taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi. Hastanede çalışan 40’tan fazla uzman nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi.

Bulgaristan

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, kaza kırım, ambulans, itfaiye ve arazi aracı olmak üzere 19 araç ile 59 kurtarma ekibini, deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdi. Bulgaristan'ın Plovdiv ilinden karayoluyla hareket eden ekip, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdi.

İsrail

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi, Suriye’ye ise insani yardım göndereceklerini açıkladı.

İsrail, Zeytin Dalları adını verdiği bir operasyonla, deprem bölgesine yardım için yola çıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak operasyonu olarak açıklanan ekip, salı sabahı erken saatlerde Adana´ya indi.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla Türkiye’ye insani yardım, özel ekipman ve 100 kişilik arama kurtarma timi gönderileceği açıklandı.

Almanya

Almanya'nın Köln kentinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve yedi köpekten oluşan bir ekip Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderildi.

Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı kurtarma köpeklerinin yanı sıra özel arama teknolojisi de kullanan hızlı kurtarma ekibinin ilk aşamada 100 saat görev alacağı ve gerekirse 14 gün boyunca Türkiye'de kalabilecekleri belirtildi.

Meksika

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye 145 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderdi.

Japonya

Japonya'nın, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, Türkiye'ye geldi. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin üç üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı" belirtilmişti.

Tayvan

Tayvan hükümeti de Türkiye'ye üç arama köpeği ile 40 kişilik bir ekip gönderdikten sonra; 13 ton yardım malzemesiyle birlikte 130 kişilik bir ekip ve beş arama-kurtarma köpeğinin daha deprem bölgelerine gönderdiğini açıkladı.

Fransa

Fransa’nın gönderdiği 136 kişilik iki enkaz altı arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı

. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanlığı'na bağlı 136 kişilik iki enkaz altı arama-kurtarma ekibinin gönderildiğini açıkladı.

Hindistan

Hindistan da yardım bölgelerindeki çalışmalara yardım için Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden 100 personellik bir ekini Türkiye'ye yolladı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Hindistan’ın 50’den fazla arama-kurtarma ekibiyle birlikte özel eğitimli köpekler, delme makineleri, destek malzemeleri ve ilaçların Adana’ya bu sabah ulaştığını duyurdu.

Pakistan

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri gönderdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 50 kişilik arama-kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye’ye doğru hareket etti.

Yunanistan

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, EMAK afet müdahale ekibinden 21 itfaiyeciden oluşan bir ekip, iki kurtarma köpeği ve özel bir kurtarma aracıyla birlikte, Türkiye'ye yardım misyonu olarak ulaştı.

El Salvador

El Salvador, Türkiye'ye 100'ü aşkın personelden oluşan yardım uçağı gönderecek. Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz" dedi.

Güney Kore

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye 5 milyon ABD doları acil insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için yaklaşık 110 personel göndermeyi planladığını duyurdu.

İtalya

İtalya’nın Sivil Koruma Departmanı’ndan yapılan paylaşımda İtalya Hava güçlerinin sabah 05.55’te İncirlik’e ulaştığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık çalışanlarının depremzedelere yardım etmeye hazır olduğu belirtildi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'de depremlerin sonuçlarının aşılmasına yardımcı olmak amacıyla insani yardımın sağlanmasına ilişkin kararı imzaladı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna’dan 90 kişilik bir arama-kurtarma ekibi, insani yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye’ye doğru yola çıktı. Gelen ekibin, işgalin başından itibaren arama-kurtarma yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) personeli olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ifade ederek "Depremler nedeniyle Türk halkının başına gelen trajediden dolayı başsağlığı diledim. Sonrasında yaşananların üstesinden gelmek için Ukrayna'dan Türkiye'ye bir grup kurtarıcı ve ekipman gönderme kararı konusunda kendisini bilgilendirdim. Yakında Türkiye'nin etkilenen bölgelerine ulaşacaklar" ifadelerini kullandı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını verdiği belirtilmişti.

Malezya

Malezyalı yetkililer, Malezya Özel Arama Kurtarma Timi’ne (SMART) bağlı 75 uzmanın, arama kurtarma operasyonunda kullanılacak ekipmanlarla Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye’ye geldiği bildirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaptığı yazılı açıklamada, can kaybı, yaralanma ve büyük yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek “Malezya hükümeti ve halkı adına depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.

Ayrıca, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

Polonya

Polonya hükümeti, 76 itfaiyeci ve sekiz köpekten oluşan arama-kurtarma ekibini Türkiye’ye gönderdi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Başbakan Morawiecki maden kurtarma ekiplerinin Türkiye’ye geleceğini ifade ederek “Trajedinin ölçeği o kadar büyük ki, tüm yardımlar paha biçilemez” dedi.

Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıkladı. Daha önce 7 gün milli yas ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bu 10 il için üç ay süreyle OHAL ilan etti. Şimdiye kadar 10 ilde toplam can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. Yaralı sayısı 22 bin 168, teyit edilmiş, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak açıklandı. Teyidi yapılmamış ancak yıkıldığı konusunda ihbar gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğu bildirildi.

Ermenistan

Ermenistan, Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekipleri gönderdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vahan Hunanyan'ın Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Ermenistan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki arama ve kurtarma operasyonlarını desteklemek için bugün Suriye ve Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderdi.

venlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla iki ekip göndereceğini açıklamıştı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu ekipleri, deprem felaketinde sebebiyle Türkiye’ye doğru yolu çıktıklarını duyurdu.

İnsani Yardım Bürosu, açıklamasında 161 uzman personel ile 12 arama-kurtarma köpeğinin daha önce Türkiye’ye gelen USAID ekibine katılacağı ifade edildi.