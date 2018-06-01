Eroğlu: “Engelsiz Lefkoşa, en büyük projelerimizden birisidir”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisi adayları, KKTC Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Günay Kibrit ile görüştü.

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisi adayları, KKTC Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Günay Kibrit ile görüştü. Son derece samimi bir havada gerçekleşen ziyarete derneğin yönetim kurulu üyeleri de katılarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan dernek başkanı Kibrit, Gencay Eroğlu’nu adaylığından dolayı kutlarken, seçimlerde de başarılar diledi. Eroğlu’nun ekibi arasında, kendi üyeleri birini görmenin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade eden Kibrit “bizden birinin sizin listenizde olması bizi çok mutlu etmiştir. Toplum tarafından görünür olmamız bizim için çok önemlidir. Seçimlerde başarılar diliyoruz” dedi.

Kibrit, konuşmasında derneğin çalışmaları hakkında bilgiler de vererek, özellikle yasal konularda büyük noksanlıklar olduğunu ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak yasalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gencay Eroğlu da konuşmasında, geçmişte, başta dernek başkanı Günay Kibrit olmak üzere, dernekle bir çok işbirliği gerçekleştiklerini hatırlatarak “bu yola çıkarken en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de ‘Engelsiz Lefkoşa’yı hayata geçirmektir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları ortadadır ancak ne kadar empati yaparsak yapalım, yine de sizlerin sorunlarını en iyi siz bilirsiniz. Bize de düşen sizlerin hayatını tamamen engelsiz hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

Yakın geçmişte, geçirdiği bir kaza sonucu iki ayağının kırıldığını anlatan Eroğlu “2 aya yakın tekerlekli sandalyede kaldım. O zaman arkadaşlarımız beni bir yerlere götürmeye çalıştığında gidemezdik. Tam olarak durumu işte o zaman anladım , insan başına gelmeden anlamıyor” dedi.

“Bu bağlamda, bire bir bu sorunları yaşayan sizlersiniz. Bu derneği ayakta tutmak için nasıl özverili çalıştığını yakından biliyorum. Dolayısıyla, seçildiğimiz takdirde derneğinizle çok yakın çalışacağımıza, sorunlarınız çözümleri için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” diyen Eroğlu “amacımız Engelsiz Lefkoşa’dır ve bunu da gerçekleştirmek için son derece kararlıyız” dedi.

Ziyarette, Demokrat Parti belediye meclis üye adayları de söz alarak kendilerini tanıttı.