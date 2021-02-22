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Ersin bey bana ''haberim yok'' dedi ama ben anlamıştım

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Sağlık eski Bakanı Ali Pilli  Pilli katıldığı bir TV programında görevden alındığı gün yaşadıklarını ve Tatar ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
Ersin bey bana ''haberim yok'' dedi ama ben anlamıştım

Sağlık eski Bakanı Ali Pilli  Pilli katıldığı bir TV programında görevden alındığı gün yaşadıklarını ve Tatar ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ

Görevde olduğu süreci ''Dinamik bir süreçti'' diye tanımlayan Pilli, Sağlık Bakanı olarak çalışltığı dönemde Batı Nil Virüsü’yle başlayan sürecin 28 Şubat’ta Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yangını ile devam ettiğini ardından da 10 Mart’ta COVİD 19 salgının ülkeye geldiğini ifade etti.

Pilli, “1984 yılından beri doktorluk mesleğimi yaptım. Ve tüm bu süreç boyunca da hiçbir zaman insanları para olarak görmedim. Ben, bana gelen herkesi önce iyileştirmek amacıyla hareket ettim” dedi.

Ali Pilli “Ersan Saner beni istemedi. Bir gün odasına beni çağırdı. Açıkçası beklediğim şey,COVİD-19 sürecine dair değerlendirmelerde bulunacağız şeklindeydi. Odada ikimizdik. Bana bana zarar veriyorsun; istifa et dedi. Şok oldum. Gerçekten şok oldum” dedi.

ERSİN BEY NİYE SAKLADI BİLMİYORUM

Ersin Tatar ile daha önce konuştuğunu söyleyen Pilli  Ersin Tatar'ın “Haberim yok” dediğini söyledi.

Pilli: ''Ersin bey neden sakladı bilmiyorum. Benim Ersin bey ile samimiyetim var.''
Pilli ''Ama ben anlamıştım.'' dedi

Görevden alındığım gün gidip eşyalarımı topladım.

 

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