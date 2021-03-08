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Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte kadın bürokratları kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın bürokratları kabul etti. 
Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte kadın bürokratları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın bürokratları kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, kadınların titiz ve özverili çalıştıklarını vurgulayarak, Kıbrıs Türk kadınının eğitimli, çalışkan, cesur ve her türlü makamda başarılı olduklarını belirtti. 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kez daha her türlü şiddete karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de erkek egemen bir toplum asla kabul görmüyor. Eşitlik temelinde başarılara imza atıyoruz” dedi. 

Dünya standartlarının gelişmesiyle ekonomik ve diğer özgürlüklerin gündeme geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların daha fazla makamlarda ve farklı görevlerde yer almasını temenni etti. Kadınların bir imtiyaz olarak değil sahip oldukları hakları doğrultusunda görev yapmalarının ekonomi ve devleti de daha güçlendireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutladı.

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