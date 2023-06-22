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Ersoy: Maaşları dövize endekslemekle enflasyondan kurtulamayız

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Gıynık TV'de Seçim Zamanı programına konuk olan Umut Ersoy, maaşların dövize endekslenmesiyle enflasyondan kurtulunamayacağı değerlendirmesinde bulundu
Ersoy: Maaşları dövize endekslemekle enflasyondan kurtulamayız

Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı Umut Ersoy, maaşların dövize endekslenmesiyle enflasyondan kurtulunamayacağı değerlendirmesinde bulundu

Ersoy: Asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin

Gıynık Web TV’de Mine İçsel’in konuğu olan Ersoy, programın başında gündemi meşgul eden asgari ücret konusuna değindi.

İnsanların hayatını doğrudan etkileyen asgari ücret kararının, asgari ücretlinin temsil edilmediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na veya hükümetlerin insafına bırakılamayacağını söyledi.

Asgari ücretin standarda bağlanması gerektiğini vurgulayan Ersoy, hazırladıkları yasa önerisini anlattı; asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini savunduklarını ifade etti.

Kamu ve özel sektör arasında bir eşitliksizlik söz konusu diyen Ersoy, asgari ücretlilerin hayat pahalılığı oranında artış almadığını söyledi.

Hazırladıkları asgari ücret yasasının bunu da göz önünde bulundurduğunu açıklayan Ersoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lağvedilmesini, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesini ve hayat pahalılığı oranında kamudaki maaş artışıyla asgari ücretlinin de maaşının artmasını savunduklarını belirtti.

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