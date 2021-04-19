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Ertuğruloğlu: Cenevre’de önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin dik duruş sergileyebilme kapasitesidir

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Ertuğruloğlu: Cenevre’de önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin dik duruş sergileyebilme kapasitesidir
Ertuğruloğlu: Cenevre’de önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin dik duruş sergileyebilme kapasitesidir

Ertuğruloğlu: Cenevre’de önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin dik duruş sergileyebilme kapasitesidir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT’de katıldığı bir programda Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak 5+BM gayri resmi toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertuğruloğlu “Cenevre’de önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin dik duruş sergileyebilme kapasitesidir. Şu anda görünenlere bakarsanız Rum tarafının herhangi bir siyaset değişikliğine gitme olasılığı yoktur. Rum tarafı Kıbrıs Türkü ile göstermelik federasyon görüşüyormuş gibi bir sürece girmemizi ortaya koyacaktır.

Rum’un federasyon kurma diye bir hedefi yok. Rum sadece masada görünmek için masaya gelmiştir. Herhangi bir şeyi anlaşma paylaşma adına masaya oturmuş değil. Olmayacağı da kesindir. Çünkü dünya hala Güney Kıbrıs’a Kıbrıs Cumhuriyeti muamelesi uyguluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türkü’nü ambargolar altında ezmesine izin veriyor. İzolasyon tedbirlerini üzerimizde uygulamasına izin veriyor. Sonra da oturun iki toplum olarak bu sorunu çözün. Bunun ne kadar zekamıza hakaret bir durum olduğu 53 yılda belli olmuş olması gerekir. Rum neden tanınmışlığın verdiği avantajları tek başına kullanırken, kendisine eşit görmediği bir halkla paylaşsın, dünya kendine “sen Kıbrıs Cumhuriyeti’sin” dediği sürece. Bunu biz muhaliflerimize anlatamadık ya da anlamak… Uluslararası camia hatanın kendinde olduğunu biliyor.

Biz onların yüzlerine açık şekilde söylüyoruz. Biz Rum tarafını suçlamıyoruz. Rum tarafını şımartan sizlersiniz suçlu olan. Bu bitti. Problem bunu kendi içimizde anlamak istemeyenlerden kaynaklanıyor.”dedi “Bizi Türkiyesiz bırakmaya yönelik oynanan oyunların farkındayız” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarının gördüklerini, Kıbrıs Türkü’nü ana vatanından koparma oyunları olduğunu savundu. Ertuğruloğlu, “Bunu ‘Kıbrıslılık’ adına yapma gibi bir aldatmaca oynanıyor. Cenevre öncesi tansiyon yükseliyor, yükselmesi için bu kesim elimden geleni yapıyor” dedi.

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