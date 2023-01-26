Ertuğruloğlu: Güçlü Türkiye güçlü KKTC!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na “Ana vatan Türkiye’mizin varlığı bizler için vazgeçilmezdir” dedi.
Bakan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk Halkı, barış ve huzur yerine silaha sarılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karşısında çaresiz ve kimsesiz değildir” ifadelerini kullanarak, ‘Güçlü Türkiye güçlü KKTC!’ vurgusu yaptı.
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