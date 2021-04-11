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Esandağlı uyardı! Seçim takvimi, oy kullanma gününden 60 gün önce başlar.

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Siyasi irade, ivedi olarak erken genel seçim tarihi belirlemek, seçimi ertelemek veya Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda bir değişlik yapmak konusunda harekete geçmezse; cumhurbaşkanından boşalan tek milletvekilliği için Haziran ayında ara seçim yapılmak...
Esandağlı uyardı! Seçim takvimi, oy kullanma gününden 60 gün önce başlar.

İşte açıklama;

DİKKAT! KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ

Siyasi irade, ivedi olarak erken genel seçim tarihi belirlemek, seçimi ertelemek veya Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda bir değişlik yapmak konusunda harekete geçmezse; cumhurbaşkanından boşalan tek milletvekilliği için Haziran ayında ara seçim yapılmak zorundadır. Seçim takvimi, oy kullanma gününden 60 gün önce başlar. Yani seçim takviminin çalışmasına günler kaldı. Seçim takviminin başlamasıyla çok sayıda kamu görevlisi seçim hazırlıkları için çalışmaya başlayacak.

İşin özü, eğer bu konudaki hareketsizlik devam ederse; Haziran ayında yaklaşık 750 sandık kurulup ülkedeki bütün seçmenler sadece 1 milletvekili seçmek için sandığa çağrılacak.

Salgın bir yanda, kamu maliyesinin tükenmişliği diğer yanda. Bu zamanda göz göre göre ülkenin tek seçim bölgesi olarak böyle bir seçime götürülmesi, gereksizden de öte günahtır. Bu konuda harekete geçmek için de çok az zaman kaldı.

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