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“ESAS SORUMLU RUM TARAFINI TOLERE EDENLER”

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15 Haziran 2018 tarihli Detay Gazetesi...
“ESAS SORUMLU RUM TARAFINI TOLERE EDENLER”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türkü’ne hayatı zorlaştırma ve uluslararası toplumun parçası olmasını engelleme refleksinin, Kıbrıs Rum devletinin genlerine işlediğine işaret ederek, bugün gelinen durumun, uluslararası toplumun Rum tarafına yaptığı muamele ve göstermiş olduğu toleransın bir sonucu olduğunu belirtti.

Özersay, “Uluslararası toplumun Rum tarafına gösterdiği tolerans, uluslararası toplumun kendisini vurur noktaya geldi. Yenilenmesini finanse ettikleri kültürel mirasın bir parçası olan eserin içinde bir etkinlik yapmalarına müsaade edilmeyen bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onların bu örnekte karşılaştıkları zihniyetle Kıbrıs Türkü her olayda karşı karşıya kalıyor” dedi. Özersay, adanın kültürel mirasının bir parçası olan birçok çok tarihi eserin yenilenmesi ve restorasyonu için çalışmalar yürüten iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin hem KKTC’de, hem de Güney Kıbrıs’ta çok sayıda çalışmaya imza attığına dikkat çekti.  Bakanlık ve hükümet olarak komiteye destek verdiklerini kaydeden Özersay, Rum tarafının “Birlikte  restore yapabiliriz ama siz kullanamazsınız. Sadece bizimle kullanabilirsiniz” yaklaşımının kabul edilemez bir zihniyetin göstergesi ve endişe verici bir durum olduğunu söyledi. 

“KÖHNEMİŞ BİR ZİHNİYET”
“Bu yaklaşımlarla, çözümün nasıl olduğu pek önemli değil, geleceğe güvenle bakmak, sağlıklı bir ilişki kurmak zor. Bu zihniyeti bir kenara bırakmak lazım artık” diyen Özersay, “Kendi siyasi ve hukuki pozisyonlarını bize veya uluslararası topluma empoze etmeye çalışmaları, köhnemiş bir zihniyettir. Bundan derhal uzaklaşmaları gerekmektedir. Hepimizin geleceği açısından bu önemlidir” şeklinde devam etti.

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