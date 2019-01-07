  • BIST 89.951
  • Altın 223,377
  • Dolar 5,4026
  • Euro 6,1956
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -7 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

»
Bursa’da 35 yaşındaki bir çiftçi, yıllardır baktığı eşeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Eşeğin ısırması sonucu yanağından kopan parça yerine dikilemeyen genç adamın bir yanağının yarısı yok.
Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

Büyükorhan ilçesinde yaşayan Bayram Ankur, tarlada çalıştığı sırada eşeğinin saldırısına uğradı. Bir anda sahibinin üzerine atlayan eşek yanağını ısırarak koparttı. Ankur, hemen köylüler tarafından çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi.

YERİNE DİKİLEMEDİ

Burada yanağından kopan parça yerine dikilemedi,yanağına dikiş atılarak taburcu edildi. 6 ay sonra ameliyat yapılacağı söylenilen genç adam 6 ay sonra gitti fakat ameliyat olamadı. Yanağından et parçası koptuğu için bir yanağının yarısı olmayan genç adam, yemek yerken zorluk çekiyor ve yüzünün şekli bozulduğu için evlenemiyor. Ankur, bir an önce estetik ameliyat olmak istiyor.

Ankur’un iki koyunu ve kendini ısıran eşeğinden başka bir şeyi yok. Maddi imkansızlıktan dolayı estetik ameliyat olamayan genç adam, yardım edilmesi takdirde ameliyat olup sağlıklı günlerine kavuşmayı hayal ediyor.

Yıllardır baktığı eşeğinin bir anda saldırıp yanağından et parçası kopardığını ifade eden Bayram Ankur, “Eşeğimle birlikte tarlaya gittik. Tarlada eşeğim bana saldırıp yere yatırdı ve yanağımdan ısırarak parça koparttı. Beni eşeğimin saldırısından komşularım kurtardı. Nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Yanağımdan parça koptuktan sana ambulansı aradılar. Beni ilk önce ilçe devlet hastanesine götürdüler. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler. 6 ay sonra ameliyat yapacağız dediler, 6 ay geçti gittik ameliyat yapamadılar. Yemek yerken ve bir şey içerken çok zorluk çekiyorum. Beni ısıran eşeğe hâlâ bakıyorum. Yüzümün şekli bozulduğu için kısmet bulup evlenemedim. Maddi durumum olmadığı için estetik ameliyat da olamadım. Hayırseverlerden yardım gelirse estetik ameliyat olup sağlıklı günlerime kavuşmayı istiyorum” dedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Kaya ise, “Bu çocuk fakirlikten ameliyat olamıyor. Aile çok fakir sadece bir eşeği ve iki koyunu var başka kimseleri yok, hasta annesiyle birlikte yaşıyorlar. Yardım geldiği takdirde sağlığına kavuşup evlenecek” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2019 yılının ilk büyük ikramiyesini kazandı, borçlarını ödeyip ev aldı07 Ocak 2019 Pazartesi 18:30
  • Konya'da Üniversiteye çantasında sakladığı pompalı tüfek ile geldi.07 Ocak 2019 Pazartesi 18:08
  • Eski CHP'li vekil Eren Erdem'e tahliye07 Ocak 2019 Pazartesi 16:35
  • Metin Akpınar hakkında 'Hükümete karşı silahlı isyana tahrik' suçundan fezleke ©07 Ocak 2019 Pazartesi 15:58
  • Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçaları bulundu07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  • Çene estetiği için geldiği İstanbul'da kabusu yaşadı07 Ocak 2019 Pazartesi 15:13
  • Türkiye, Palu ailesini konuşuyor (VİDEO)07 Ocak 2019 Pazartesi 12:43
  • RTÜK'ten "cin" yasağı07 Ocak 2019 Pazartesi 12:35
  • Benzin ve motorine zam geliyor!07 Ocak 2019 Pazartesi 12:31
  • Ayasofya Müzesi'nde baleye soruşturma07 Ocak 2019 Pazartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti