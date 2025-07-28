Esentepe'de korkutan kaza: Kamyonet devrildi

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
28.07.2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Esentepe'de Dima Markete ait Park alanı içerisinden kuzey istimetine doğru seyreden Sezen UZMANER (K-45) yönetimindeki UN 820 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Girne Tatlısu Anayolu’nun 10 - 11 km'leri arasına giriş yapıp Tatlısu istikametine doğru döneceği esnada, o esnada anayol üzerinde Tatlısu istikametine doğru seyreden Ahmet Tayfun KOCA (E-22) yönetimindeki HK 529 plakalı hafriyat yüklü kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisi ile HK 529 plakalı kamyon araç yolun solundan dışarı çıkıp banket içerisinde sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir
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