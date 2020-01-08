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Eşi kahvesine uyku ilacı koyup uyutmuş, kayınbiraderi kabloyla boğarak öldürmüş

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Eşi kahvesine uyku ilacı koyup uyutmuş, kayınbiraderi kabloyla boğarak öldürmüş
Eşi kahvesine uyku ilacı koyup uyutmuş, kayınbiraderi kabloyla boğarak öldürmüş

Konya’da, 15 yıldır kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş’in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğulduğu belirlendi.

Çumra ilçesinde belediyede işçi olan Keleş’in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005’te kayıp müracaatında bulundu. O dönem yapılan aramalarda Keleş’in izine ulaşılamadı. Geçen yıl Keleş’in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı. Dosya, altı ay önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi.

Özel ekip, Necati Keleş’in ikinci eşi Sebahat Bilici ile Aralık 2004’te evlendiğini, çiftin 10 ay evli kaldıktan sonra Bilici’nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini ve boşanma davası açtığını belirledi. İlk evliliğinden üç çocuğu olan Bilici’nin Keleş’i öldürmüş olabileceği üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. 

Suçunu itiraf etti

Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadir Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine pazartesi günü gözaltına alındı. Bakır, Keleş’i uyuttuktan sonra Mustafa Yeşil’le kabloyla boğarak öldürdüklerini, daha sonra çuval içerisine koydukları cesedi Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti.

Bunun üzerine ekipler Bakır ile bölgeye gitti. İş makinası yardımıyla yapılan kazı çalışmasında Keleş’in çuval içine konan cesedine ulaşıldı.

Malları geri istemiş

O dönem bir diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Bilici, ifadesinde olay günü o dönem ayrı yaşadığı Keleş ile Konya’da buluştuğunu ve sonra Çumra’daki evlerine gittiklerini söyleyerek şöyle devam etti: ”Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana ‘Madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin’ diyerek beni dövdü. Ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu.’‘

Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır’ı çağırdığını belirten Bilici, ”Onlar da Necati’yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük” dedi. Bir gün sonra eşinin cesedi gömdükleri yere tekrar gittiklerini anlatan Bilici, hayvanlar çıkarmasın diye üzerine ve yanlarına taş koyduklarını söyledi.

Parmağında ‘Sebahat’ yazılı yüzük vardı

Parmağında, üzerinde ‘Sebahat’ yazılı yüzük bulunan Keleş’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Çumra ilçesinde toprağa verildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 

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