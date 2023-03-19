  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta peş peşe iki deprem

Eski ABD Başkanı Trump: Savcılık ofisinden sızan bilgiye göre salı günü gözaltına alınacağım

» »
ABD eski Başkanı Donald Trump, eski bir porno yıldızına gizlilik anlaşması karşılılığı para ödendiği iddiasının araştırıldığı soruşturma kapsamında Salı günü gözaltına alınacağını duyurdu.
Eski ABD Başkanı Trump: Savcılık ofisinden sızan bilgiye göre salı günü gözaltına alınacağım

Trump, sosyal medya uygulaması Truth’tan yaptığı paylaşımda destekçilerine protesto çağrısında bulundu.

Eski başkanın avukatlarından biri, bu iddianın, Trump’ın önümüzdeki hafta suçlanabileceğine dair basında çıkan haberlere dayandığını söyledi.

Trump suçlanırsa, bu, eski bir ABD başkanına karşı açılan ilk ceza davası olacak.

Bunun gerçekleşmesinin, Donald Trump’ın yarışmayı planladığı 2024 seçimleri için de ciddi sonuçları olabilir.

New York'taki savcılar, 2016 başkanlık seçimlerinden önce Trump adına eski porno yıldızı Stormy Daniels’a, sessiz kalma parası ödendiği iddialarını beş yıldır soruşturuyor.

Trump'ın avukatı Michael Cohen'ın Ekim 2016'da, yani ABD başkanlık seçimlerinden bir ay önce Daniels’a 130 bin dolar ödediği iddia edildi.

Cohen önce yalanladığı bu ödemeyi sonra kabul etti. Ancak Cohen, ne Trump yönetimi ne de seçim kampanyasında çalışanların bu ödemeden haberdar olduğunu, ödemeyi kendi cebinden yaptığını öne sürdü.

Trump ise Daniels ile cinsel ilişki kurduğu iddiasını reddediyor ve davayı siyasi amaçlı olarak tanımlıyor.

Eski başkan, Salı günü gözaltına alınacağına yönelik iddiasını, Manhattan’daki savcılık ofisinden “yasadışı sızıntıya” dayandırdı.

Savcılık ofisi ise henüz yorum yapmadı.

Trump’ın avukatı ise bu iddiayı, medyada yer alan haberlere dayandırdı.

Associated Press haber ajansına göre, New York’taki güvenlik güçleri, eski bir başkanı mahkemeye götürmenin güvenlik noktasında doğuracağı soru işaretleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Stormy Daniels davasının gelişme gösterdiğine dair emareler bulunuyordu.

Bu sürece kadar duruşmalar gizli yürütülüyordu. Trump’ın yardımcılarından bazılarının da ifade verdiği bildiriliyordu.

Stormy Daniels olayının geçmişi

Mesele Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı henüz gözüne dikmediği 2006 yılının Temmuz ayına dayanıyor.

Eski porno yıldızı Stormy Daniels, bir yardım kuruluşunun Kaliforniya ve Nevada arasındaki Tahoe Gölü yakınlarında düzenlediği golf turnuvası sırasında Trump'la tanıştığını anlattı.

Daniels, burada bir otel odasında Trump ile cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Söz konusu odaya girdiğinde Trump'ın "pijamaları içinde koltuğa yayılmış televizyon izlediğini" iddia etti.

Daniels, belgeseli izledikleri sırada Trump'ın dehşete düştüğünü ve hatta dönüp kendisine "Umarım bütün köpek balıkları ölür" dediğini savundu.

Daniels 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silikon Vadisi Bankası'nın iflası: ABD yönetimi mevduat sahiplerine tam koruma getirdi13 Mart 2023 Pazartesi 13:28
  • ABD’de SVB’nin ardından Signature Bank da iflas etti13 Mart 2023 Pazartesi 11:27
  • ABD’den terör örgütlerine üst düzey ziyaret12 Mart 2023 Pazar 15:31
  • ABD’de yaz-kış saati uygulaması tekrar tartışmaya açıldı11 Mart 2023 Cumartesi 16:15
  • ABD’de işten çıkarmalar rekora koşuyor09 Mart 2023 Perşembe 21:36
  • ABD’de kızamık alarmı09 Mart 2023 Perşembe 15:45
  • ABD’de kuş gribine karşı tavukları aşılama planı07 Mart 2023 Salı 10:33
  • Japonya ile ABD askeri tatbikat düzenledi06 Mart 2023 Pazartesi 14:39
  • Trump: Rusya-Ukrayna savaşını çözmek bir günden fazla sürmeyecek05 Mart 2023 Pazar 19:44
  • ABD’li yazar Marianne Williamson, adaylığını resmen açıkladı05 Mart 2023 Pazar 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti