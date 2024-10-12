Eski Başbakan Soyer: “‘Evet’ oydur da ‘Ret’ golifadır?”

Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programına konuk olan Eski Başbakanlardan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, yaşananları büyük bir siyasi skandal olarak yorumladı

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, “Arıklı’nın söylediği bir söz vardı. Aday, 1 oy dahi alsa, başkan seçilirmiş. Şunu sorarım ben de ‘Evet’ oyları oydur da ‘ret’ oyları gonnaradır? Bu nasıl lakırdırdır? Bir oylamada evet kadar, ret oyunun da değeri vardır. Ve ret çoğunluktaysa, ‘reddedildin’ demektir. 1 oy alırsa, seçilirmiş. Peki 49 ‘hayır’ alırsa yine mi seçilir?

‘Evet’ oydur da ‘ret’ gollifadır?

Ret de oydur. İradedir. Bunu bir siyasetçi, bir bakan, bir parti başkanı söylüyor. Böyle bir yorum olamaz. Bu insanlar iri iri, bol bol milliyetçi söylemler söylerler. Gerek Rum tarafına gerek Dünya’ya kılıç sallarlar. Senin kılıcın neyi kesiyor? Senin kılıcın bu halkın, halk olmasını sağlayan demokratik değerlerini, onların vicdanlarını, onların ahlaklarını kesiyor senin kılıcın” diyerek tepki gösterdi