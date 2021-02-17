Eski Sağlık Bakanı Besim:Çift negatif PCR testi ile hastaneden taburcu oldu

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından paylaştı:

Bugün çift negatif PCR testi ile hastaneden evimize taburcu olduk. Şükür olsun.

Hastanede yattığım günlerde minik ama ömre bedel mutluluklarım vardı.

Sağlık çalışanlarının sınırsız sevgisi, şefkati ve bilgi ve becerisi…

Ailemin beni sarmalayan sımsıkı desteği,

Siz dostlarımın yağmur gibi yağan sevgi seli mesajları,

Seniha’mın börekleri,

Figen’imin Hızır gibi yetişen elektrikli sobası,

Minelimin ilaçtan öte portakalları…

Sahi siz içeriye yemek sokmak yasak diyorsunuz ama hiç meyve olmayan bir menüde insanların kovid’i nasıl yenmesini bekliyorsunuz? Makarna ve pilavla mı? Önerim menüye daha çok meyve koyun. En azından genç insanlara…

Hastane başhekimliği, Acil Durum Hastanesi Başhekimliği ve personeli, tüm zorluklara rağmen özel kıyafetleri giyip beni ziyaret etme güçlüklerine katlanan can dostlarım, cananlarım. Çok ama çooook teşekkür ederim. Harikuladeydiniz. Ben bu ülkeyi de sizleri de çok seviyorum

Asla affedemeyeceklerim:

Herkes kapanın derken kapanmayıp bir buçuk ayda 15 canın gitmesinin vebali olanlar.

Topluma şov yapıp mağdur edebiyatı yapıp bakanlar kurulunda hiçbir etki gösteremeyen Sağlık Bakanı…

Başarısız aşı programı

Aylardır denetleyin derken, toplumla dalga geçer gibi denetim ordusu kuracağız diyenler…

Sağlık bakanlığının organizasyonsuzluk ve beceriksizliği

Zamanında gerekli önlemleri almayıp, yüksek öğrenimi bitirenler.

Özel sektör için önlem değil sadaka dağıtanlar.

Bu toplumun psikolojisini bozup, ilahlara diyet ödemek uğruna uzun yıllar altından kalkılamayacak bir büyük travmaya neden olanlar…

Hepsinin vebali boynunuzdadır.