  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Eski Sevgilisinin Evini Benzinle Yaktı

»
Eski Sevgilisinin Evini Benzinle Yaktı! 3 Kişi Balkondan Atlayarak Canlarını Kurtarabildi
Eski Sevgilisinin Evini Benzinle Yaktı

Elazığ'da bir erkek eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi. Uykudan uyanan evdeki 1'i çocuk 3 kişi, balkondan atlayarak kurtuldu.

Merkez Sürsürü Mahallesi Hilal Sokakta bulunan 2 katlı evin son kadında meydana gelen olayda; eski sevgili M.B., Çağla Ç.'nin bulunduğu daireyi, kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken, ev ise alevlere teslim oldu.

DUMANLARI FARK EDİNCE BALKONDAN ATLADILAR

O sırada uyuyan Çağla Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark etmelerinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.

 

"BAKTIM Kİ HER TARAF TUTUŞMUŞ"

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı anlatan Çağla Ç., "Biz yatıyorduk. Baktım bir alev çıktı. Geldim, 'Teyze bak bir şeyler yanıyor' dedim. Baktım ki her taraf tutuşmuş. Balkondan kendimizi zor attık. Evi benzinle yakmış. Biz balkondan atladık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den Mersin'de dev miting... Miting alanında "Hükümet istifa" sloganları atılıyor04 Aralık 2021 Cumartesi 13:41
  • Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü düşürdü04 Aralık 2021 Cumartesi 12:13
  • Annelerinin Evde Bıraktığı 3 Çocuk Yangında Yaşamını Yitirdi03 Aralık 2021 Cuma 23:04
  • Kadın, Bayılıncaya Kadar Komşusu Tarafından Darp Edildi03 Aralık 2021 Cuma 22:34
  • Akar' dan Esed' e Yanıt03 Aralık 2021 Cuma 22:28
  • Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız03 Aralık 2021 Cuma 21:56
  • Türk Filmi Gibi! Oyuncak Tabancalı Soyguncu, Gerçek Tabancalı Kuyumcu Tarafından Vuruldu03 Aralık 2021 Cuma 21:16
  • Dolar: TL'deki Değer Kaybı Erdoğan'ı Neden Endişelendirmiyor?03 Aralık 2021 Cuma 18:32
  • Erdoğan, Engelli Gencin Elini Öperek Karşılık Verdi03 Aralık 2021 Cuma 17:26
  • Hem Suçlu, Hem Güçlü! Eşini 104 Yerinden Bıçaklayıp Suçu Kadına Attı03 Aralık 2021 Cuma 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti