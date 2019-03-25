  • BIST 99.503
  • Altın 239,596
  • Dolar 5,6482
  • Euro 6,3902
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Eski TC Merkez Bankası başkanı: ‘Marihuana’ dikkatli kullanılırsa sanıldığı kadar zararlı değil

» »
Eski bakan ve Merkez Bankası başkanı Yaman Törüner, yurt dışında ‘marihuana’ diye adlandırılan ‘esrar tütünü’nün dikkatli kullanılırsa takdirde sanıldığı kadar zararlı olmadığını dile getirdi
Eski TC Merkez Bankası başkanı: ‘Marihuana’ dikkatli kullanılırsa sanıldığı kadar zararlı değil

Halen Milliyet’te köşe yazan Törüner, ‘Kenevir endüstrisi’ başlıklı bugünkü yazısında, kenevirin artık birçok alanda kullanılabileceğini, sadece mobilya değil uygun maliyette kağıt yapımında da faydalı olabileceğini vurguladı.

Törüner kenevir sektörünün dünyadaki durumu ve ülkelerin konuya ilişkin ekim izinleri hakkında da bilgiler verdi.

Yazıdan öne çıkan bazı ifadeler ise şöyle:

“Bizde ‘esrar tütünü’ denilen, yurtdışında ‘marihuana’ diye adlandırılan narkotik maddenin dikkatli kullanıldığı takdirde, sanıldığı kadar zararı olmadığı anlaşıldı.

Afyon’, ‘haşhaş’, ‘kenevir’ birbirinin türü olan maddeler. Üstelik ülkemizde ‘Afyon’ isimli, adını kenevirden alan bir il bile var. Ama henüz, Afyon’a kenevir ekim izni verilmedi.

Financial Times, geçen ay yaptığı büyük çalışmada bu endüstrinin önümüzdeki 10 yıl içinde, dünya çapında 100 milyar dolar kâr bırakacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kenevir ekiminin, ülkemizde de serbest bırakılacağından bahsetti. Kenevir ekimine izin verileceği söylenen 20 ilde tarla fiyatları ikiye katlandı.

Bir dekardan ortalama 100 kilogram kenevir lifi elde ediliyor. Lifin kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Ekici, yüzde 100 civarında kâr elde ediyor.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Neden Kulak Çubuğu Kullanmamamız Gerektiğini Gösteren İlginç Sağlık Raporu23 Mart 2019 Cumartesi 23:59
  • Olmasa Bile Yaşamaya Devam Edeceğimiz 7 Organ23 Mart 2019 Cumartesi 21:00
  • Nezle (Soğuk Algınlığı) ile Grip Aralarındaki Ne Fark Var?23 Mart 2019 Cumartesi 18:00
  • Bu besinler hem sağlık hem mutluluk veriyor 23 Mart 2019 Cumartesi 15:06
  • Türk doktorun büyük başarısı23 Mart 2019 Cumartesi 14:25
  • Hava kirliliği küresel sağlığı tehdit ediyor23 Mart 2019 Cumartesi 14:06
  • ‘Tuz bir böbrek zehridir, türleri arasında hiçbir fark yoktur’22 Mart 2019 Cuma 23:00
  • Genç doktorun akciğerinden 7 santimlik kitle çıktı22 Mart 2019 Cuma 22:30
  • Aşırı terleme için kalıcı çözüm var mı?22 Mart 2019 Cuma 22:00
  • Doktor, 4 saat süren ameliyatı kırık ayakla tamamladı22 Mart 2019 Cuma 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti