Eski YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’den Teşekkür Açıklaması

Eski “Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu” (YÖDAK) Başkanı Prof.Dr.Akile Büke, Prof.Dr. Turgay Avcı’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bu göreve atanmasının ardından teşekkür mesajı yayınladı.

Büke, Devlete hizmet amacıyla kabul ettiğim 4 yıllık YÖDAK Başkanlığı görevinin 13 Aralık 2020 tarihinde sona erdiğini ve 19 Nisan 2021 itibarıyla yeni Başkan atanmasıyla sürecin netlik kazandığını belirtti.

Büke açıklamasında, “YÖDAK’ın, ve yükseköğretim yönetişiminin nasıl yapılanması gerektiği ve hızla büyüen gelişen KKTC yükseköğretim alanı geleceğinin nasıl planlanması gerektiği konusu ile ilgili; 2017 yılından bu yana çalışmakta olan Stratejik Planlama Grubu ile yaptığımız ve Ağustos 2019’dan bu yana MEKB ile yürüttüğümüz, Bakanlar Kurulunda kabul edilen “Yükseköğretim Stratejisi ve Eylem Planı”nda ipuçları olmasına rağmen YÖDAK’ın yapılanması konusunun Yükseköğretim Yönetişimi ile birlikte ele alınması ve ayrıntılarının planlanarak Yükseköğretim Yasasına ve yeni yapılanmaya aktarılmasının mevcut sorunları giderebileceği ve tekrarını önleyebileceği umudunu taşıyorum” ifadelerini kullandı.

Maddi manevi büyük özverilerle ülkeye hizmet için kabul ettiği bu görevi yerine getirirken destek olan herkese teşekkürlerini sunan Prof.Dr. Akile Büke, “YÖDAK Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden, KKTC önceki Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya ve değerli ekibine teşekkürlerimi iletmek isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a yeni bir başkan atayarak şahsımla ilgili süreci sonlandırdıkları için ayrıca teşekkürlerimi arz eder yeni YÖDAK Başkanına görevinde başarılar dilerim.” Dedi.

Büke açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Üniversitelerimiz ve YÖDAK konusunda desteklerini esirgemeyen TC Lefkoşa Büyükelçiliğine, bağlı kuruluşlara ve Sayın Büyükelçilerimize; KKTC’nin varlığı ve güvenliğinin teminatı olduğu gibi yükseköğretim alanının ve tüm öğrencilerimizin güvenliğinin de teminatı olduğuna şahit olduğum Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıklarına, bağlı kuruluşlara ve çok Değerli Komutanlarımıza teşekkürü borç bilirim. Görev sürem içerisinde bazıları ile çalışma fırsatı bulduğum Başbakan ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlarımıza, ve ilgili bakanlıkların yükseköğretim alanı ile ilgili görevlilerine; yükseköğretim alanımıza özel ilgileri bulunan Bakan, Milletvekili, Belediye Başkanlarımıza; yükseköğretim ile ilgili görüşlerini esirgemeyen Başsavcılık ve Savcılarımıza; güvenlik konularında destekleri nedeniyle Polis Genel Müdürlüğüne; birlikte çalışma yapmış olduğumuz Evkaf Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm kurum ve kuruluşlara yapıcı katkıları nedeniyle teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte manevi desteklerini esirgemeyen Yüksek Mahkeme Başkanımıza ve Ombudsmanımıza teşekkürü borç bilirim.

Özellikle Türkiye’den çalışmalarımıza büyük destek veren ve KKTC yükseköğretim alanının gelişimini yakından takip edip kalite süreçleri bağlamında değerlendirerek uluslararası açılımımızı sağlayan YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve nezdinde YÖK’e ve kalite çalışmalarımızda işbirliği ve aydınlatıcı yönlendirmeleri için YÖKAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a ve nezdinde YÖKAK’a müteşekkir olduğumu iletmek isterim. Katkılarıyla üniversitelerimizin ve YÖDAK’ın büyük ilerlemeler kaydedeceğine inancım sonsuzdur.

KKTC Yükseköğretim Alanının Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara uyumu konusunda yasal mevzuattan başlamak üzere tüm alanlarda başlattığım çalışmaları tarafsızlık ilkesi ve katılımcı şeffaf yönetişim anlayışım gereği YÖDAK, üniversitelerimiz ve Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu ile birlikte çalışma grupları oluşturarak yürütmeyi tercih ettim. Bu vesile ile çalışma gruplarına katkı veren tüm üniversitelerimize, rektör, mütevelli, öğretim üyesi, öğrenci ve çalışanlarına, bu gruplarda yer alan devlet ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına ve katkı sunan YÖDAK üye ve personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Kalite süreçleri, AB uyum süreçleri, yasal mevzuat vb. ile ilgili tüm çalışmaların gerek YÖDAK’ın uluslararası platformlarda iç kalite süreçlerini tamamlamış özerk bir kurum olarak yer alması, gerek üniversitelerimizin Avrupa Birliği süreçlerine uyumu, gerekse YÖK ve öğrencilerimiz açısından büyük önem arz ettiğini belirtir, başlatmış olduğumuz yasal mevzuat çalışmaları, kalite süreçleri ile ilgili çalışmalar, “Güvenli ve Öğrenci Dostu Yükseköğretim Alanı Projesi” vb. dahil olmak üzere başlatılmış olan çalışmalara akademik ortamlarda yenilerinin eklenerek devamını ve sonuçlandırılmasını yürekten dilerim.

Çok değerli aileme, arkadaşlarıma, aile dostlarımıza ve hocalarıma destekleri için teşekkürlerimi sunarken bu görevi kabul etmemde etkisi olan güzel hatıralarım gibi varlıkları ve destekleri sayesinde geleceğe umutla bakbilmemi sağladıkları için minettarım. Görev sürem boyunca etik değerlere bağlı kalan çok değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarım.”

2017-2018-2019 faaliyet raporlarının hazırlandığını, ancak 2020 faaliyet raporunun pandemi nedeniyle tamamlanamadığını ifade eden Büke, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı gereği Başkanlığı boyunca başlatılmış, tamamlanmış ve önceden paylaşılmış olan çalışmaların özeti olan faaliyet raporlarını da kamuoyunun bilgisine sunduğunu bildirdi.