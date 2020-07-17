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Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak

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Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak
Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile Eskişehir’de 18 kızıl geyik vurulacak. 6 ayrı bölgede yapılacak 18 geyik vurma ihalesi için 513 bin lira muhammen bedel biçildi. Hayvanseverler geyiklerin vurulacak olmasına tepkili.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale düzenlendiİhale kapsamında Eskişehir'de 18 kızıl geyik vurulacak.

18 geyik için 513 bin lira

 Sivrihisar ilçesi Dumluca avlağında 4 geyik için 118 bin TL, Mihalıççık ilçesi Kızılbörüklü avlağında 3 geyik için 90 bin 500 TL, Mihalıççık Ömerköy avlağında 2 geyik için 69 bin TL, Alpu ilçesi Ağaçhisar avlağında 2 geyik için 56 bin TL, Merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL, Beylikova ilçesi Sultaniye avlağında 3 geyik için 85 bin 500 TL ve yine merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL muhammen bedel biçildi. Eskişehir bölgesinde 18 kızıl geyik için toplam 513 bin TL muhammen bedel biçilmiş oldu.

İhale 20 Temmuz'da

Eskişehir'de 18 kızıl geyik avı için yapılacak ihale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanı bedeli olan 100 TL'yi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şubesi Döner Sermaye İşletme hesabına yatırmaları gerekiyor.

Av turizmine tepki

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın 'av turizmi' adı altında vurulmasına izin verilmesine tepkiler sürüyor. Eskişehir'de de hayvanseverler ihale ile geyiklerin vurulacak olmasına tepki gösteriyor.

Bursa ve Tunceli ihale iptal edilmişti

Geçen yıl mayıs ayında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile 2 geyik ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılmış ancak doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçmişti.

Temmuz ayında da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için açtığı ihale tepkilerin ardından iptal edildi.

İhalenin iptali için açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel olmuştu. Eskişehir'deki hayvanseverler de geyiklerin vurulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

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