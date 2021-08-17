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Esnaf Örgütleri Başbakanlık Önününde Eylem Yaptı

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Esnaf Örgütleri Başbakanlık Önününde Eylem Yaptı
Esnaf Örgütleri Başbakanlık Önününde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği ve Mobilya Sanayicileri Derneği, bugün Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Hükümetin, sigorta prim desteğini kaldırmaya çalıştığı savunulan eylemde, bu şartlar altında başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete olan tüm ödemelerin durdurulduğu açıklandı.

Eylemde siyah bayraklar taşındı, “Buraya Kadar! Tüm İşletmeler Olarak Sigorta Primlerini Devlete Olan Ödemeleri Durduruyoruz, Ödemiyoruz” yazılı pankart açıldı, boş bir kazan da Başbakanlık önüne getirildi.

Hükümetin esnafın yaşadığı sorunlara karşı duyarsız kaldığını savunulan eylemde, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Yönetim Kurulu üyesi Hürrem Tulga ve Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca konuşma yaptı.

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KANBER: “ZÜMRESEL DEĞİL TOPLUMSAL EYLEM”

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, 17 aydır Başbakanlık önünde eylemler yaptıklarını, öneriler sunduklarını söyleyerek, “Hükümet esnafa ve topluma bir türlü yüzünü dönmedi” dedi.

Kanber, gelinen noktada başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete olan tüm ödemeleri durdurma kararı aldıklarını söyleyerek, mücadelelerinin zümresel değil toplumsal olduğunu belirtti.

İşletmelerin yaşadığı sıkıntılara değinen Kanber, yüzde 50-70 gelir, yüzde 90 müşteri kaybına uğradıklarını, on binlerce kişinin işsiz kaldığını, binlerce işletmenin kapandığını söyledi.

Kanber, bugüne kadar yaptıkları öneriler ve taleplerin hiçbirine doğrudan cevap alamadıklarını dile getirerek, Pazartesiden itibaren inşaat sektörüyle birlikte eylem yapacaklarını belirtti.

Hükümetin sosyal devlet anlayışına uygun davranmadığını öne süren Kanber, bankaların faizleri nedeniyle ezildiklerini, hükümetin çare üretmediğini savundu.

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AMCA: “ÖNCELİK KARNIMIZI DOYURMA”

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca da bundan sonra önceliklerinin işçinin haklarını verme, karınlarını doyurma olduğunu söyleyerek, devlete yapılacak ödemelerin öncelikli olmadığını belirtti.

Amca, salgın nedeniyle yaşanan kapanma sürecinde iş yapamadıklarını, birikimlerini harcadıklarını, geldikleri noktada isteseler dahi ödeme yapacak durumları kalmadığını söyledi.

TULGA: “TEK GÖRÜNÜR DESTEK OLAN SİGORTA PRİM DESTEĞİNİ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

KTEZO Yönetim Kurulu üyesi Hürrem Tulga da basın açıklamasını okudu.

Tulga, başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete yönelik tüm ödemeleri durduklarını açıklayarak, “Hükümetin kötü niyeti her yerden fışkırıyor. Ülkemizde 17 aydır sürmekte olan salgın döneminde hükümetin yapmış olduğu tek görünür destek olan sigorta prim desteğini de kaldırmaya çalışıyorlar.” dedi.

Kapanan işletmelere, işsiz kalan insanlara değinen Tulga, bu destek sayesinde ayakta kalabilen işletmelerin yatırımları tamamlayacak şekilde sigorta ödemelerine devam ettiğini, böylece sigorta sisteminin ayakta tutulabildiğini belirtti.

Tulga, 2020’de toplam yurt içi gelirlerin yüzde 15 azaldığının açıklandığını, 2021’de durumun değişmediğinin belirtildiğini söyleyerek, turizmde, eğitimde hareket olmadığını, sınır kapıları üzerinden geçenlerin yaptığı harcamaların azaldığını belirtti.

Sınır kapılarından geçenlerin yaptığı harcamanın 3 ayda 1.2 milyon Euro olduğunun açıklandığını söyleyen Tulga, “Pandemi öncesinde ise 3 ayda yapılan harcama 66 milyon Euro. Yani dün 60 bugün” dedi.

Ülkede yüzde 80 işletmenin ciro kaybının yüzde 50’nin üzerinde devam ettiğini dile getiren Tulga, “Bu muazzam büyüklükteki gelir kaybıyla neyi, nereye yettirebiliriz” diye sordu.

Tüm borç ödemelerinin vadesinin eylül ayında geleceğini, taksit tutarının ötelemelerden dolayı bir buçuk katına çıktığını söyleyen Tulga, devletin bunu değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

“17 AYDA BİR GRAM FEDAKARLIK YAPTIKLARINI GÖRMEDİK, GÖREMEDİK”

Tulga, “Bu koşullara ve verilere rağmen yüksek maaşlı yöneticilerin 17 ayda bir gram fedakarlık yaptıklarını görmedik, göremedik. Küçücük bir dayanışma örneği gösterdiklerine şahit olmadık, olamadık” diye konuştu.

Tulga, daha fazla bekleyecek tahammülleri kalmadığını, eylemliliklerinin yükselerek devam edeceğini söyledi.

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