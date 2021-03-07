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Eurovision'da Kıbrıs'ı temsil edecek 'Şeytan' adlı şarkıya tepki

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Devlet televizyonu CyBC'nin binası önünde toplanan bir grup ellerinde pankartlar ve söyledikleri ilahilerle, Türkçe çevirisi 'Şeytan' olan El Diablo adlı parçanın yarışmadan çekilmesini istedi.
Eurovision'da Kıbrıs'ı temsil edecek 'Şeytan' adlı şarkıya tepki

Kıbrıs'ta Rumlar Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkeyi temsil edecek olan parçaya tepki gösterdi. Devlet televizyonu CyBC'nin binası önünde toplanan bir grup ellerinde pankartlar ve söyledikleri ilahilerle, Türkçe çevirisi 'Şeytan' olan El Diablo adlı parçanın yarışmadan çekilmesini istedi.

Adının yanı sıra şarkının sözlerinin de şeytana tapınmayla ilgili olduğu söyleyen eylemciler "azizlerle anılan adanın" ülke bayrağı altında bu tür bir eserle temsil edilmesini doğru bulmuyor.

Gösteriye katılan Hristiyan Gençlik Vakfı'ndan bir temsilci, toplanan imzaları teslim alan televizyonun yetkililerinden Panicos Haddjipanayis'e tepkilerini şu ifadelerle aktardı: "On binlerce kişi halka hizmet eden CyBC'nin şeytana tapma şarkısını geri çekmesini istiyor. Siz bizim için çalışanlarsınız ve bizim dediğimizi yapmak zorundasınız".

Protestocular Haddjipanayis'e ayrıca Aziz Lazar'ın bir tablosunu da hediye etti.

Eylem sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Mesajlarını yönetime ileten göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

Geçen yıl salgından dolayı, 64 yıllık tarihinde ilk kez iptal edilen Eurovizyon Şarkı Yarışması bu yıl mayıs ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek.

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