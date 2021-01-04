  • BIST 1.493
  • Altın 459,685
  • Dolar 7,3649
  • Euro 9,0569
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Ev karantinasında kalanlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor

» »
Ev karantinasında kalanlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor
Ev karantinasında kalanlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından, 9 Eylül İlkokulu’nda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle alınan kararlar kapsamında, yakın temaslı olup 10.01.2021 tarihine kadar ev izalosyonunda kalmalarına karar verilen, karantinaya alınanlar dışında kalan öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen  ve okul personelinin, ev karantinasına uyup uymadıkları polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından, ev izalosyonunda kalması gerekenlerin isim ve adresleri Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilerek polis tarafından, söz konusu kişilerin belirtilen adreslerinde kalıp kalmadıkları denetleniyor.

Bu bağlamda, 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidilecektir. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecliste Güncel Konuşmalar Yapılıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 16:20
  • Komite Değişikliği İstemi Meclis'te Tartışma Yarattı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:16
  • Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15
  • Kıbrıslı Türk Profesör Özgür Deren’den Gururlandıran Başarı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:13
  • Özyiğit: “Sizin Eşitlik ve Adalet Anlayışınız Bu Mu? ”04 Ocak 2021 Pazartesi 15:49
  • Pilli:''KKTC vatandaşlarının casinoya gidebileceğini düşünmedik''04 Ocak 2021 Pazartesi 15:48
  • Arıklı: Et ve ilaç ucuzlayacak.13 Ocak’ta Ankara’ya gidiyorum04 Ocak 2021 Pazartesi 15:40
  • DEV-İŞ: “Pervasızca Yapılan Zamları Protesto Ediyoruz”04 Ocak 2021 Pazartesi 15:16
  • Meclis Başkanlık Divanı Oluşturuldu Ve Sürekli Komitelerin Üye Sayıları Belirlendi04 Ocak 2021 Pazartesi 15:03
  • TÖDER yeni yönetimini belirledi Ahmet Arslan 7. Kez başkan04 Ocak 2021 Pazartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti