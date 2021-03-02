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“Evde izolasyon uygulaması çerçevesinde çalışmalara başladık”

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, evde izolasyon uygulaması çerçevesinde çalışmalara başladıklarını söyledi.
“Evde izolasyon uygulaması çerçevesinde çalışmalara başladık”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, evde izolasyon uygulaması çerçevesinde çalışmalara başladıklarını söyledi.

 

Bir televizyon kanalına katılarak, Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Üstel, PCR testlerinin daha fazla yapılması için adım attıklarını açıkladı.

 

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA laboratuvarı kontrolünde PCR testlerini çoğalttıklarını anlatan Üstel, DNA Laboratuvarında talep edilen bir cihaz ve yerin genişletilmesi için de gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.

 

Hedefimiz Nalbantoğlu Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’ni tamamen ayırmak olduğunu anlatan Üstel, “Yoğun bakım konusunda olası herhangi bir sıkıntı yaşanması dışında Pandemi Hastanesi’nin dışına çıkmayı düşünmüyoruz”dedi.

 

Nalbantoğlu içerisinde bulunan Nöroloji Yoğun Bakım Servisinin tüm eksikliklerinin tamamlanması için girişim başlattıklarını anlatan Bakan Üstel, “Ayaktan Tanı Merkezinde yoğun bakım olacak şekilde geçmiş dönemde yapılan 40 tane hazır yatağımız vardır. Hali hazırda bekletilmektedir”ifadelerini kullandı.

 

Üstel, evde izolasyon uygulaması çerçevesinde çalışmalarına başlandığını, Perşembe veya Cuma günü bu çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, ilk olarak kronik hastalığı olan ve çocukları olan kişilerde bu uygulamanın deneneceği aktardı.

 

Ev karantinası uygulanması için operatörlerle de iletişime geçildiğini ve önümüzdeki günlerde basın ile paylaşılacağını da kaydeden Üstel, temaslıların karantinaya girmemek için kendini gizlemesi nedeniyle bu uygulamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Yeni bir aşı programı yapıldığını açıklayan Üstel, Covid-19 aşılama sürecinin Mayıs gibi tamamlanacağını belirtti.

 

Bakan Üstel, dün Restorancılar Birliği ile görüştüklerini aktararak, “tekrar kendileri ile bir araya geleceğiz. Sayıları 1500 civarı, PCR testleri nerede yapılacak, mekanlarında açık alanları ne kadar bunların hesaplanması lazım. Lütfen bize zaman versinler” dedi

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