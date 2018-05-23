  • BIST 101.892
  • Altın 190,925
  • Dolar 4,6043
  • Euro 5,3842
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Evi terk etmeyen 30 yaşındaki oğullarını mahkemeye verdiler!

» »
ABD'nin Syracuse kentinde bir anne-baba, evi terk etmeyen 30 yaşındaki işsiz oğullarına dava açtı.
Evi terk etmeyen 30 yaşındaki oğullarını mahkemeye verdiler!

Mahkeme kayıtlarına göre Michael Rotondo evin kirasına katkıda bulunmuyor ve ev işlerine yardımcı olmuyor.

2 Şubat'tan beri mahkemeden gelen beş ihtarnameye rağmen Rotondo evi terk etmiyor.

Christina ve Mark Rotondo'ya göre, oğulları evi boşaltmak için kendisine yeterli süre verilmediğini söylüyor.

Michael Rotondo, ailesinin evi terk etmesi için önerdiği parayı da kabul etmedi.

Yerel mahkemenin tavsiyesi üzerine aile, kendilerine karşı dava açan ve birkaç hafta sonra 31 yaşına basacak olan oğullarına şimdi Yüksek Mahkeme'de dava açacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump'tan FBI'a casusluk suçlaması21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:15
  • Uzaya gönderilen astronottan şaşırtan soru…20 Mayıs 2018 Pazar 10:20
  • Küba’da uçak düştü! En az 100 ölü var19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:33
  • ABD Başkanı Trump'un golf tesislerine silahlı saldırı18 Mayıs 2018 Cuma 20:28
  • Trump'tan Kim'e tehdit: Sonun Kaddafi gibi olabilir18 Mayıs 2018 Cuma 18:00
  • ABD Kuzey Kore'yle zirve konusunda 'hala umutlu'17 Mayıs 2018 Perşembe 13:45
  • Trump, porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul etti17 Mayıs 2018 Perşembe 10:55
  • ABD'deki Hakan Atilla davasında karar çıktı16 Mayıs 2018 Çarşamba 21:20
  • California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu10 Mayıs 2018 Perşembe 09:50
  • Dünya'nın en karanlık binası: Penceresiz gökdelen08 Mayıs 2018 Salı 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti