  • BIST 1.552
  • Altın 417,065
  • Dolar 7,0376
  • Euro 8,5363
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:4880 test, 34 vaka

Evinde ve aracında uyuşturucu bulundu !

» »
Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Avni Kansaran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinde ve aracında uyuşturucu bulundu !

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Avni Kansaran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Kurtbir, zanlı Avni Kansaran'ın "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kurtbir, 10 Şubat 2021 tarihinde, saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa'nın çağlayan bölgesinde NS 168 plakalı aracında şüpheli bir vaziyette bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını belirterek, yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında da arama yapıldığını dile getiren Kurtbir, evde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ifade etti. Kurtbir, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu maddeleri 2 şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan getirdiğinin öğrenildiğine işaret ederek, bu maddelerden 2 gramını ise 700 TL karşılığında sattığının belirlendiğini anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan 3 şahsın olduğunu belirten Kurtbir, ele geçirilen maddelerin kimya laboratuvarına, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Parmak izi inceleme Şubesine gönderileceğini ve meseleyle ilgili ifadeler alınacağını bildirdi. Kurtbir, zanlının serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceği üzerinde durarak, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

mahkeme--narkotik-(1).jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlü Ozankaya, zanlının aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde ve aracında uyuşturucu bulundu !11 Şubat 2021 Perşembe 14:39
  • Sahte emlakçı mahkemeye çıkarıldı11 Şubat 2021 Perşembe 14:34
  • Muhammed Salah'ın araçlarında uyuşturucu bulundu11 Şubat 2021 Perşembe 14:29
  • KTOEÖS: “Federasyonu Ortadan Kaldırmak İçin Erdoğan Ve AKP Seferber Oldu”11 Şubat 2021 Perşembe 14:20
  • Bakan Ataoğlu: Aşı koşulu ile turizmin önündeki engelleri kaldırma hedefindeyiz11 Şubat 2021 Perşembe 14:13
  • Erhürman: Hükümet seçimden kaçıyor...11 Şubat 2021 Perşembe 14:10
  • Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yarın başlıyor11 Şubat 2021 Perşembe 14:03
  • Bora, Miçotakis’in, Türkiye'yi İşgalci Olarak Nitelediği Açıklamasını Eleştirdi11 Şubat 2021 Perşembe 12:55
  • Mehmetçik'te son durum ne ? Başkan vaka sayısını açıkladı !11 Şubat 2021 Perşembe 12:50
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İle Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Protokol İmzalanacak11 Şubat 2021 Perşembe 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti