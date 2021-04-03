  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32.yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

» »
Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32.yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32.yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

 

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN, MUSTAFA ÇAĞATAY'IN VEFATININ 32. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI:

Kıbrıs Türk Halkı içerisinden yetişmiş olan Mustafa Çağatay, varoluş mücadelemizde Limasol Sancağı'nda mukavemetçi ve hukukçu olarak hizmet etmiş, KTFD döneminde Maliye, Çalışma, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve KKTC Kurucu Meclis üyeliği görevleri yanında KKTC’nin kurucu Başbakanı olarak da adını tarihe yazdırmıştır.  

Mustafa Çağatay’ın hizmetleri ve beyefendi kişiliği unutulmayacaktır. Mustafa Çağatay ismi halkına olan sevgisi, saygın duruşu, çalışkanlığı ve hoşgörülü kimliğiyle hafızalarımızda yaşamaya devam edecektir.  Bu duygu ve düşüncelerimle, merhum kurucu Başbakanımız Mustafa Çağatay’ı vefatın 32. Yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum.  

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİHM Türkiye’den Kıbrıs Rum malları davalarında yazılı mütalaasını istedi02 Nisan 2021 Cuma 22:01
  • Sürücünün 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.02 Nisan 2021 Cuma 20:52
  • 6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka02 Nisan 2021 Cuma 20:30
  • İşte UBP MYK'nın aldığı seçim ve diğer konulardaki kararlar02 Nisan 2021 Cuma 19:48
  • Aydın Bahri:TMT mücahitlerimizin, kahramanların yaptıklarını hiç kimse hafızalarımızdan silemez, #tarihbirkezyazılır02 Nisan 2021 Cuma 19:41
  • UBP'den MYK sonrası açıklama02 Nisan 2021 Cuma 19:39
  • 31i yerel 42 pozitif vaka02 Nisan 2021 Cuma 19:07
  • Rogers:“İlaç eczacılık dairesi’nin sisteminin bakkal defterinden çağa uygun hala dönüşmesi şarttır”02 Nisan 2021 Cuma 18:53
  • Gönyeli'de kaza! Araç takla attı02 Nisan 2021 Cuma 18:49
  • Arıklı züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ediyor02 Nisan 2021 Cuma 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti