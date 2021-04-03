Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32.yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN, MUSTAFA ÇAĞATAY'IN VEFATININ 32. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI:

Kıbrıs Türk Halkı içerisinden yetişmiş olan Mustafa Çağatay, varoluş mücadelemizde Limasol Sancağı'nda mukavemetçi ve hukukçu olarak hizmet etmiş, KTFD döneminde Maliye, Çalışma, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve KKTC Kurucu Meclis üyeliği görevleri yanında KKTC’nin kurucu Başbakanı olarak da adını tarihe yazdırmıştır.

Mustafa Çağatay’ın hizmetleri ve beyefendi kişiliği unutulmayacaktır. Mustafa Çağatay ismi halkına olan sevgisi, saygın duruşu, çalışkanlığı ve hoşgörülü kimliğiyle hafızalarımızda yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, merhum kurucu Başbakanımız Mustafa Çağatay’ı vefatın 32. Yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum.