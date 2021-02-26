Evrensel Hasta Hakları Derneği: Nur Nadir’in yaptığı şey mahremiyet hakkı ihlali

Evrensel Hasta Hakları Derneği, “bazı haber kanallarının servis ettikleri haberlerde ve kişilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda hasta mahremiyeti ilkesine uyulmadığı” gerekçesiyle mahremiyet hakkına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs TV’de yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in program esnasında bir basın mensubuna yönelik yapmış olduğu açıklamada mahremiyet hakkı ihlali yaptığı ve anti depresan tedavisi görenlerin çalışma yaşamına uygun olmadığını ima ederek bu kişileri damgaladığı ifade edildi.

Açıklamada, mahremiyet hakkını ihlal etmenin ve kişileri/grupları damgalamanın hem insan hakkı ihlali olduğu için suç, hem de medya etik kurallarına aykırı olduğu belirtildi.

Hastanın sağlığı ile ilgili bilgilerin gizliliği ile birlikte bedensel ve manevi değerlerinin mahremiyetini ve korunmasını güvence altına alan hasta mahremiyetine ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hasta mahremiyeti uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk normları ile güvence altına alınmış ve başta Anayasamız olmak üzere, hukukumuzda birden fazla yasa ve tüzükte söz konusu mahremiyetin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Anayasamızın 19.ncu maddesinde özel hayatın gizliliğine ilişkin, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilerek, kişilerin hem özel hayat, hem de aile hayatı güvence altına alınmış ve diğer kişilere de bu hakka saygı gösterilmesi emredilmiştir.

‘İyi İdare’ ve ‘Kişisel Verilerin Korunması’ yasaları özel hayatın gizliliğine saygı duyulmasını ve kişilere ait bilgilerin korunmasını emreder. Sağlık Çalışanları Yasası, K.T. Tabipleri Birliği Yasası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Tıp Ahlak Tüzüğü, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Disiplin Suçları Soruşturma ve Yargılama Tüzüğü sağlık çalışanlarına bu hakkı korumakla yükümlü kılmaktadır. Mahremiyet hakkına sadece yaşadığımız sürece değil, ölüm olayı sonrasında da uyulması gerekmektedir.

Mahremiyet ilkesine uyulmayan istisnalar şunlardır: Öncelikle hastanın rızası durumunda hastanın mahrem bilgileri paylaşılabilir. Mahkemelerin bilgi istemesi, doktorun tanıklık ediyor olması, hasta hakkındaki bilgilerin saklanmasının üçüncü kişiye zarar vermesi ve bulaşıcı hastalık ve salgınlarda bildirim zorunluluğu kapsamında hasta mahremiyeti ilkesine uyulmaz.”