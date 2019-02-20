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Exxonmobil yakıt depolarını Vasiliko’ya taşıma anlaşmasını imzaladı

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“ExxonMobil Kıbrıs Ltd” şirketinin Rum hükümetiyle imzalanan protokol gereği Larnaka’da bulunan yakıt depolarının “Vasiliko” bölgesine taşınması konusunda adım attığı bildirildi.
Exxonmobil yakıt depolarını Vasiliko’ya taşıma anlaşmasını imzaladı

“ExxonMobil Kıbrıs Ltd” şirketinin Rum hükümetiyle imzalanan protokol gereği Larnaka’da bulunan yakıt depolarının “Vasiliko” bölgesine taşınması konusunda adım attığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “ExxonMobil Kıbrıs Ltd” şirketinin, Larnaka’da bulunan yakıt depolarının “Vasiliko” bölgesinde taşınması çerçevesinde “VTT Vasiliko” şirketiyle uzun vadeli bir anlaşmaya imza attığını yazdı.

Gazete, bu anlaşmayla şirketin Rum hükümeti karşısındaki taahhüdünü yerine getirmiş olduğunu belirtti.

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