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“Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı"

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Kapısız: “Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı. Hükümete kararnameyi geri çekmesi için zaman tanıdık”
“Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı"

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız bu sabah, BRT’de canlı olarak yayınlanan Sabah Haber’in sorularını yanıtladı.
Kapısız, bir uzlaşının söz konusu olmadığını, hükümete ek mesailerle ilgili Kanun Gücünde Kararname’nin geri çekilmesi için zaman tanıdıklarını kaydetti.

“Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı. Hükümete kararnameyi geri çekmesi için zaman tanıdık” diyen Kapısız, Kararnamenin geri çekilmemesi halinde Eylül ayında ek mesai yapmayacaklarını vurguladı.

Eylemden 16 geliş 18 kalkış seferinin etkilendiğini de kaydeden Kapısız, KKTC üzerinden geçen seferlerin de eylemden etkilendiğini savundu.

Kapısız, bir soru üzerine şu an Ercan Hava Limanı’nda seferlerin normale döndüğünü de kaydetti.(BRT)

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