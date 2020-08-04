Eylemler, Tatar'ın Ankara'dan dönüşünü bekleyecek

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile Hayvancılar Birliği, bayram arifesine kadar eylemlerini sürdürmüş, bayramda ise eylemlerine kısa bir mola vermişti.

Bayram molası öncesi her iki birlik de Başbakan Ersin Tatar ile görüşmüş ve görüşme sonrası her birlik başkanı da “bekleyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Müteahhitler Birliği üyelerinin araçları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı önünde beklemeye devam ediyor.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre Müteahhitler Birliği Eylem Komitesi, şu sıralar Mağusa’da, eylemlerin akıbetine ilişkin bir toplantı yapıyor.

İmar Planı’nın 7 aydır hayat bulamaması nedeniyle sokağa çıkan müteahhitler, plana karşı çıkan UBP’nin çalışma planını İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a sunmasını bekliyordu.

Geçtiğimiz Perşembe günü, UBP’nin imar planına ilişkin çalışmasını yürüten Genel Sekreter Ersan Saner, söz konusu çalışmayı Başbakan Ersin Tatar’a sunmuştu.

Ancak çalışmanın İçişleri Bakanı Baybayrs’a sunulduğunu dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan Hayvancılar Birliği de Perşembe gün birlik binası önünde toplanmış, ardından birlik yönetimi Başbakanlık’ta bir toplantıya çağırılmıştı.

Süt paralarının ödenmemesi nedeniyle eylem kararı alan birlik, Başbakan ile yapılan görüşme sonrası, eylemi bayramdan sonraya bırakma kararı almıştı.

Her iki birlik de eylemlerinin akıbeti için Başbakan Tatar’ın, yurda dönmesini bekleyecek.

Anımsanacağı üzere Başbakan Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya gideceği duyurulmuştu.

Elde edilen bilgilere göre Tatar, öğle saatlerinde adadan ayrılacak.