Facebook kullanıcılarının bilgileri sızdırıldı

Business Insider'ın haberine göre sızan veriler arasında; kullanıcıların telefon numaraları, isimleri, doğum tarihleri, biyografileri ve e-posta adresleri yer alıyor.

Siber suç istihbarat firması Hudson Rock'ın teknoloji sorumlusu Alon Gal, verilerin sızdırılmış olduğunu cumrtesi gecesi yeniden fark etti ve Twitter hesabında da paylaştı.

Yayınlanan verilerin 32 milyonu ABD'deki, 11 milyonu Birleşik Krallık'taki ve 6 milyonu Hindistan'daki kullanıcılara ait. Türkiye'den ise yaklaşık 20 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı söyleniyor.

Business Insider, bilgilerin bir hacker forumunda ücretsiz olarak mevcut olduğunu ve temel veri becerilerine sahip herkes için geniş çapta erişilebilir olduğunu söyledi. Ayrıca yayın, Facebook kullanıcılarının telefon numaralarını listelenen kimliklerle eşleştirerek yayınlanan verilerin doğruluğunu da teyit etti.