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Facebook, Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

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Facebook, Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek
Facebook, Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook’un ana şirketi Meta, Ukrayna’daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.

Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sonucu, ‘Rus işgalcilere ölüm’ gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz” dedi.

Öte yandan Washington Post’un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘ölüm‘ çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.

Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya’da engellenmişti.

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