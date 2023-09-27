Facebook üzerinden Sahtekarlıkla Para Temini

06 Eylül–22 Eylül 2023 tarihleri arasında, Facebook sosyal paylaşım uygulaması üzerinden, bir facebook kullancısı tarafından gerçekte Güzelyurt’ta kiralık evi olmadığı halde dolandırmak kastı ile sahte kiralık ev ilanı paylaşmak suretiyle, yazıştığı bir şahsa ev kiralayacağı yönünde beyanda bulunduktan sonra, verdiği banka hesap numarasına ev kira ücreti olarak para havale edilmesini sağlayarak, bir şahıstan toplam 108.000 TL para sahtekarlıkla temin edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.(E-41) ve M.K.F.A.(E-25) tutuklanmış olup çıkarıldıkları mahkemede, aleyhlerinde iki günlük tutukluluk emri verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.