‘Faili meçhul’ yangınlar 20 hektar alanı kül etti

Yangınların ardı arkası kesilmiyor. Sivas’ta 7, Hatay’da 10, Manisa’da ise 3 hektar yeşil alan zarar gördü. Dersim’de ise yeniden orman yangını başladı.

7 hektarlık orman yandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çıkan orman yangını, 9 saatlik çalışmayla söndürüldü. Koyulhisar ilçesi Ortaseki Köyü yakınlarında önceki gün akşama doğru yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerin yanı sıra Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Yozgat’tan da takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Yangın gece yarısı 02.30 sularında anca söndürülebildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördüğü açıklandı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

Yangını kaçak avcılar mı çıkardı?

Hatay’da önceki gece başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle uzun saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi Radar mevkiindeki ormanlık alanda önceki gece yangın çıktı. Kaçak avcıların yaktığı ateşten çıktığı belirtilen yangın, yaklaşık 10 hektarlık alana zarar verdi. Maraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çok sarp bir bölgede çıkan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale etti. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 dozer ve yaklaşık 300 orman işçisi ile müdahale edildi.

Kundaklama şüphesi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 6 noktada çıkan yangında, 1 hektar tarım alanı ile 2 hektar makilik zarar gördü. Avşar Mahallesi Ballıdere mevkiindeki makilikte önceki akşam saat 21.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki zeytin ve meyve ağaçları ile kaplı tarım arazilerine ulaştı. Orman İşletme Şefliği’ne ait 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı ile ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği sırada 1’i yakındaki Dalbahçe Mahallesi’nde yer alan, 4’ü ise Osmancık Mahallesi’ndeki 5 noktadan daha alevler yükselmeye başladı. Alevler, paniğe neden olurken, bu bölgeye de 1 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de yardım etti. Alevler, karadan müdahaleyle 2 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında 1 hektar tarım alanı ve 2 hektar makilik küle döndü. Yangınların kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde durulurken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Dersim’de alevler yeniden yükseldi

Dersim genelinde haftalardır süren orman yangınları hafta içinde kontrol altına alınıp söndürülürken, dün Sıncik Dağı’ndan Bali Vadisi’ne kadar uzanan çok geniş alanda dumanlar yükselmeye başladı. Yangın bölgesine giden köylüler güvenlik gerekçesiyle geri çağrıldı. Köylüler, durumun çok daha vahim olduğunu vurgulayarak, yangına müdahale edilmesini istedi.

ODTÜ ormanında korkutan yangın

Ankara’da Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlarında dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapmak için parkta bulunan ve ormandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yaklaşık 30 kişilik bir grup, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etti. Araçlarındaki yangın tüpleri, kürekler ve ağaç dalları ile alevlere müdahale eden yurttaşlar yangının büyük bir kısmını söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen orman itfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi. Bu arada alevlere müdahale eden 1’i itfaiye personeli 9 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

***

Çıkış sebebi bilinmiyor failler bulunamıyor

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine geçen aylarda verdiği yanıtta, son beş yılda çıkan 13 bin 644 orman yangınından 840’ının kasten çıkarıldığı açıkladı. Ayrıca yanıtta, yangınlardan 6 bin 671’inin ise çıkış sebebinin bilinmediği ve faillerinin de bulunamadığı aktarıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın geçen ay açıklanan raporuna göre de, 2017’deki 2 bin 411 orman yangınından 1280’inin çıkış nedeni belirlenemedi. Son 6 yılda Türkiye’de yangın sayısı ve yanan alanların büyüklüğünün arttığı ifade edilirken,119 bin 92 hektar ormanlık alanın (yaklaşık 148 bin futbol sahası) yangınlarda zarar gördüğü kaydedildi.

Rapora göre, 2017 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınlarında Türkiye’de 4 bin 135 (yaklaşık 5 bin 130 futbol sahası) hektar ormanlık alan yandı. 2017 yılı, 2000 ve 2008’den sonra yangınlarda en fazla ormanlık alanın zarar gördüğü yıl oldu.