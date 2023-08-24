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Faiz kararının ardından dolar ve euro sert düştü

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 7'ye yaklaştı. Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi.
Faiz kararının ardından dolar ve euro sert düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplandı.

Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Kararın ardından döviz piyasalarında sert düşüş gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, güne 46,05 puan artışla ve yüzde 0,61 değer kazanarak 7.648,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.476,31, en yüksek 7.872,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 7.491,94 puandan tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), faiz kararı sonrası yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 394 baz puana indi.

Dolarda düşüş yüzde 7'ye yaklaştı

Dolar/TL'deki düşüş yüzde 7'ye yaklaştı, parite, 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 25,2800'i test etti.

Euro/TL'deki düşüş de yüzde 6'ya yaklaştı, parite, 27,3816'yı test etti.

Altının gram fiyatı da yüzde 6 düşüşle 1.556 liraya kadar indi. 

Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" paylaşımını yaptı.

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