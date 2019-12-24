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Fatih Portakal: Kanal İstanbul projesinin amacı ABD ordusunun Karadeniz'e girişinin önünü açmak

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Gazeteci Fatih Portakal, Kanal İstanbul'un yapılmak istenmesinin nedeninin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak olduğunu öne sürdü.
Fatih Portakal: Kanal İstanbul projesinin amacı ABD ordusunun Karadeniz'e girişinin önünü açmak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, hükümet ile muhalefet arasında gerginliğe neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Portakal, "Kanal İstanbul'un yapılmak istenme nedeni bana göre, ne ihtiyaçtan, ne ticari bir gereksinimden. Parasal rant da ilk sırada değil. Bana göre ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak. Gizli ajandanın bu olduğunu düşünüyorum. ABD ne düşünüyor acaba?" ifadelerini kullandı.

 

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