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'Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu' iddiası

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FOX TV'de Fatih Portakal'ın istifası sonrasında ana haber bültenini Selçuk Tepeli'nin sunacağı öne sürüldü.
'Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu' iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın istifası sonrasında ana haber bültenini Selçuk Tepeli'nin sunacağı öne sürüldü.

Sürpriz bir kararla emekli olan gazeteci Fatih Portakal, FOX TV ile yolunu ayırdı.

İnternethaber.com'un aktardığına göre, Portakal'dan boşalan ana haber koltuğuna Selçuk Tepeli oturacak.

FOX Haber Koordinatörü Doğan Şentürk ile görüşen Tepeli'nin el sıkıştığı, FOX yönetimi ile de sözleşme aşamasına geldiği belirtildi.

Öte yandan Gazeteci Candaş Tolga Işık da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Az önce FOX Haber’in başarılı Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’le konuştum, 'Fatih Portakal’ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli sunacak' dedi" ifadesine yer verdi.

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Selçuk Tepeli kimdir?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti. 

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